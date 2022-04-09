IPL 2022: GT vs SRH Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

1. Squads
Gujarat Titans: Hardik Pandya, Rashid Khan, Shubman Gill, Mohammed Shami, Jason Roy, Lockie Ferguson, Abhinav Sadarangani, Rahul Tewatia, Noor Ahmed, Sai Kishore, Vijay Shankar, Jayant Yadav, Dominic Drakes, Darshan Nalkande, Yash Dayal, Alzarri Joseph, Pradeep Sangwan, David Miller, Wriddhiman Saha, Matthew Wade, Varun Aaron, B Sai Sudharshan.
Sunrisers Hyderabad: Kane Williamson (captain), Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Nicholas Pooran (wicketkeeper), Aiden Markram, Washington Sundar, Romario Shepherd, Shashank Singh, R Samarth, Priyam Garg, Abdul Samad, Marco Jansen, Sean Abbott, Shreyas Gopal, Glenn Phillips, Vishnu Vinod, Umran Malik, Saurabh Dubey, Fazhalaq Farooqui, Jagadeesha Suchith, Kartik Tyagi, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar.
SRH vs GT Playing XIs
SRH Playing XI: Abhishek Sharma, Kane Williamson (c), Rahul Tripathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran (wk), Shashank Singh, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Marco Jansen, Umran Malik, T Natarajan
GT Playing XI: Shubman Gill, Matthew Wade (wk), Sai Sudharshan, Hardik Pandya (c), Abhinav Manohar, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Darshan Nalkande, Lockie Ferguson, Mohammed Shami.
Dream 11 Fantasy Picks:
Team 1: Abhishek Sharma, Shubman Gill (C), Rahul Tripathi, Nicholas Pooran (wk), Washington Sundar, Hardik Pandya (VC), Rahul Tewatia, Rashid Khan, Mohammed Shami, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan
Team 2: Kane Williamson, Shubman Gill (C), Aiden Markram, Matthew Wade (wk), Hardik Pandya, Washington Sundar, Rashid Khan (VC), T Natarajan, Mohammed Shami, Marco Jansen, Lockie Ferguson
Team 3: Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Rahul Tripathi, Sai Sudharsan, Hardik Pandya (C), Nicholas Pooran (wk), Darshan Nalkande, Lockie Ferguson, Rashid Khan, T Natarajan, Mohammed Shami.
GT vs SRH Team Prediction
Looking at the form and balance of the two teams one feels Hardik Pandya's Gujarat Titans look like favourites to win the game against Kane Williamson-led Sunrisers Hyderabad.