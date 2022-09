SA20 Auction: Players List, Base Price, Date, Time in IST and Live Streaming Information

The inaugural edition of the SA20 is set to be held next year during the January-February window with six teams all owned by Indian Premier League (IPL) franchise owners set to battle for the title.

The six teams are: MI Cape Town, Joburg Super Kings, Paarl Royals, Durban's Super Giants, Pretoria Capitals and Sunrisers Eastern Cape. 23 players have already been pre-signed by the franchises, and the teams will have a remaining salary budget of R34million ($2m) for the auction.

Eight players have been listed with the highest reserve price of R1.7million - Jason Roy, Eoin Morgan, Tymal Mills, Adil Rashid, Jimmy Neesham, Chamika Karunaratne, Odean Smith and Jayden Seales. Meanwhile, 52 players are registered under the second highest base price of R850,000.

Among the 52 in R850,000 in the list, 10 are South Africans - Rassie van der Dussen, Tabraiz Shamsi, Dwaine Pretorius, Lungi Ngidi, Janneman Malan, Rilee Rossouw, Temba Bavuma, Reeza Hendricks, Keshav Maharaj and Andile Phehlukwayo.

The list also features former India batter Umukt Chand, who is currently competing as a player from USA, as well as 13 players from Afghanistan, 2 from Australia, 54 English players, 7 from Ireland, 4 New Zealanders, 30 Sri Lankans and 31 from West Indies.

Here is a look at the full list of players to be sold and all the important information about the SA20 Auction:

SA20 Auction Players List (Reserve Price in South African Rand) Sl No. Player Country Age Role Reserve Price in ZAR 1 Henrich Klassen South Africa 31 Wicketkeeper 175,000 2 Jimmy Neesham New Zealand 32 All-rounder 1,700,000 3 Rassie Van Der Dussen South Africa 33 Batter 850,000 4 Odean Smith West Indies 26 Bowler 1,700,000 5 Tabraiz Shamsi South Africa 32 Bowler 850,000 6 Dwaine Pretorius South Africa 33 All-rounder 850,000 7 Lungisani Ngidi South Africa 26 Bowler 850,000 8 Marco Jansen South Africa 22 All-rounder 175,000 9 Brandon King West Indies 28 Batter 850,000 10 Tristan Stubbs South Africa 22 Batter 175,000 11 Janneman Malan South Africa 26 Batter 850,000 12 Rilee Rossouw South Africa 33 Batter 850,000 13 Pathum Nissanka Sri Lanka 24 Batter 850,000 14 Jason Roy England 32 Batter 1,700,000 15 Temba Bavuma South Africa 32 Batter 850,000 16 Reeza Hendricks South Africa 33 Batter 850,000 17 Harry Brook England 23 Batter 850,000 18 Eoin Morgan England 36 Batter 1,700,000 19 Phil Salt England 26 Wicketkeeper 850,000 20 Shai Hope West Indies 29 Wicketkeeper 425,000 21 Kyle Verreynne South Africa 25 Wicketkeeper 175,000 22 Kusal Mendis Sri Lanka 27 Wicketkeeper 425,000 23 Dane Vilas South Africa 37 Wicketkeeper 175,000 24 Ryan Rickelton South Africa 26 Wicketkeeper 175,000 25 Kusal Perera Sri Lanka 32 Wicketkeeper 850,000 26 David Bedingham South Africa 28 Wicketkeeper 175,000 27 Dinesh Chandimal Sri Lanka 33 Wicketkeeper 850,000 28 Peter Handscomb Australia 31 Wicketkeeper 850,000 29 Chamika Karunaratne Sri Lanka 26 All-rounder 1,700,000 30 Sean Williams Zimbabwe 36 All-rounder 425,000 31 Keshav Maharaj South Africa 32 All-rounder 850,000 32 Andile Phehlukwayo South Africa 26 All-rounder 850,000 33 Sisanda Magala South Africa 31 All-rounder 175,000 34 Wayne Parnell South Africa 33 All-rounder 175,000 35 Keemo Paul West Indies 24 All-rounder 850,000 36 Brydon Carse England 27 All-rounder 425,000 37 George Linde South Africa 31 All-rounder 175,000 38 George Garton England 25 All-rounder 425,000 39 Alzarri Joseph West Indies 26 Bowler 850,000 40 Tymal Mills England 30 Bowler 1,700,000 41 Kyle Abbott South Africa 35 Bowler 175,000 42 Matheesha Pathirana Sri Lanka 20 Bowler 850,000 43 Josh Little Ireland 23 Bowler 425,000 44 Jayden Seales West Indies 21 Bowler 1,700,000 45 Beuran Hendricks South Africa 32 Bowler 175,000 46 Oshane Thomas West Indies 25 Bowler 425,000 47 Ollie Robinson England 28 Bowler 850,000 48 Hardus Viljoen South Africa 33 Bowler 175,000 49 Lutho Sipamla South Africa 24 Bowler 175,000 50 Matt Parkinson England 26 Bowler 425,000 51 Adil Rashid England 34 Bowler 1,700,000 52 Mason Crane England 25 Bowler 425,000 53 Junaid Dawood South Africa 26 Bowler 175,000 54 Bjorn Fortuin South Africa 28 Bowler 175,000 55 Shaun Von Berg South Africa 36 Bowler 175,000 56 Aaron Phangiso South Africa 38 Bowler 175,000 57 Hayden Walsh West Indies 30 Bowler 850,000 58 Simon Harmer South Africa 33 Bowler 175,000 59 Ross Taylor New Zeland 38 Batter 850,000 60 Dean Elgar South Africa 35 Batter 175,000 61 Harry Tector Ireland 23 Batter 850,000 62 Ibrahim Zadran Afghanistan 21 Batter 425,000 63 Keegan Petersen South Africa 29 Batter 175,000 64 William George Jacks England 24 Batter 850,000 65 Cameron Delport South Africa 35 Batter 175,000 66 Avishka Fernando Sri Lanka 24 Batter 850,000 67 Lendl Simmons West Indies 37 Batter 850,000 68 Sarel Erwee South Africa 33 Batter 175,000 69 Jacobus Leus Du Plooy England 27 Batter 175,000 70 Theunis De Bruyn South Africa 30 Batter 175,000 71 Carlos Braithwaite West Indies 34 All-rounder 850,000 72 Karim Janat Afghanistan 24 All-rounder 850,000 73 Craig Overton England 28 All-rounder 850,000 74 Colin Ackermann Netherlands 31 All-rounder 175,000 75 Jon-Jon Smuts South Africa 34 All-rounder 175,000 76 Roston Chase West Indies 30 All-rounder 425,000 77 Lewis Gregory England 30 All-rounder 850,000 78 Duan Jansen South Africa 22 All-rounder 175,000 79 Akila Dhanajaya Sri Lanka 29 All-rounder 850,000 80 Wiaan Mulder South Africa 24 All-rounder 175,000 81 Chris Wood England 32 Bowler 175,000 82 Lizaad Williams South Africa 29 Bowler 175,000 83 Binura Fernando Sri Lanka 27 Bowler 850,000 84 Daryn Dupavillon South Africa 28 Bowler 175,000 85 Tom Helm England 28 Bowler 425,000 86 Nuwan Pradeep Sri Lanka 36 Bowler 850,000 87 Junior Dala South Africa 33 Bowler 175,000 88 Duanne Olivier South Africa 30 Bowler 175,000 89 Olly Stone England 29 Bowler 850,000 90 Jonathan Bird South Africa 21 Batter 175,000 91 Jordan Cox England 22 Wicketkeeper 175,000 92 Matthew Boast South Africa 19 Bowler 175,000 93 Izharulhaq Naveed Afghanistan 19 Bowler 175,000 94 Bryce Parsons South Africa 21 All-rounder 175,000 95 Dunith Wellalage Sri Lanka 19 All-rounder 175,000 96 Andile Simelane South Africa 19 All-rounder 175,000 97 Celeb Seleka South Africa 20 Bowler 175,000 98 Dilshan Madushanka Sri Lanka 22 Bowler 175,000 99 Tiaan van Vuuren South Africa 21 All-rounder 175,000 100 Grant Roelofsen South Africa 26 Wicketkeeper 175,000 101 Mohammad Shahzad Afghanistan 35 Wicketkeeper 425,000 102 Johnson Charles West Indies 33 Wicketkeeper 425,000 103 Andris Gous South Africa 29 Wicketkeeper 175,000 104 Adam Rossington England 29 Wicketkeeper 425,000 105 Connor Esterhuizen South Africa 21 Wicketkeeper 175,000 106 Ben Dunk Australia 35 Wicketkeeper 425,000 107 Ruan Hassbroek South Africa 25 Wicketkeeper 175,000 108 Jake Lintott England 29 Bowler 425,000 109 Lakshan Sandakan Sri Lanka 31 Bowler 175,000 110 Mark Watt Scotland 26 Bowler 175,000 111 Siyabonga Mahima South Africa 26 Bowler 175,000 112 Tom Hartley England 23 Bowler 175,000 113 Gudakesh Motie West Indies 27 Bowler 425,000 114 Fawad Ahmed Australia 40 Bowler 850,000 115 Jeffery Vandersay Sri Lanka 32 Bowler 425,000 116 Tshepo Ntuli South Africa 26 Bowler 175,000 117 Waqar Salamkheil Afghanistan 21 Bowler 175,000 118 Nuwan Tushara Sri Lanka 23 Bowler 175,000 119 Nandre Burger South Africa 27 Bowler 175,000 120 Matthew Potts England 24 Bowler 850,000 121 Glenton Stuurman South Africa 30 Bowler 175,000 122 Asitha Fernando Sri Lanka 25 Bowler 175,000 123 Marchant De Lange England 32 Bowler 850,000 124 Ziyaad Abrahams South Africa 25 Bowler 175,000 125 Alfred Mothoa South Africa 33 Bowler 175,000 126 David Payne England 31 Bowler 425,000 127 Mbulelo Budaza South Africa 29 Bowler 175,000 128 Chandrasekara Rajitha Sri Lanka 29 Bowler 850,000 129 Donovan Ferreira South Africa 24 Batter 175,000 130 Adam Lyth England 35 Batter 850,000 131 Matthew Breetzke South Africa 24 Batter 175,000 132 Mitchell van Buuren South Africa 24 Batter 175,000 133 Sharmarh Brooks West Indies 34 Batter 850,000 134 Wesley Marshall South Africa 28 Batter 175,000 135 Sam Hain England 27 Batter 175,000 136 Wiaan Lubbe South Africa 30 Batter 175,000 137 Kieran Powell West Indies 32 Batter 425,000 138 Marco Marais South Africa 29 Batter 175,000 139 Paul Walter England 28 All-rounder 425,000 140 Delano Potgieter South Africa 26 All-rounder 175,000 141 Tom Abell England 28 All-rounder 850,000 142 Thomas Kaber South Africa 30 All-rounder 175,000 143 George Dockrell Ireland 30 All-rounder 425,000 144 Sibonelo Makhanya South Africa 26 All-rounder 175,000 145 Dhananjaya De Silva Sri Lanka 31 All-rounder 850,000 146 Aya Gqamane South Africa 33 All-rounder 175,000 147 Roelof van Der Merwe Netherlands 38 All-rounder 175,000 148 Diego Rosier South Africa 28 All-rounder 175,000 149 Steve Eskinazi England 28 Wicketkeeper 175,000 150 Clyde Fortuin South Africa 27 Wicketkeeper 175,000 151 Heino Kuhn South Africa 38 Wicketkeeper 175,000 152 Tom Moores England 26 Wicketkeeper 425,000 153 Jean Du Plessis South Africa 24 Wicketkeeper 175,000 154 Nicholas Bergh South Africa 33 Wicketkeeper 175,000 155 Denesh Ramdin West Indies 37 Wicketkeeper 425,000 156 Rudi Second South Africa 33 Wicketkeeper 175,000 157 Alex Davies England 28 Wicketkeeper 425,000 158 Gihahn Cloete South Africa 30 Wicketkeeper 175,000 159 Dane Paterson South Africa 33 Bowler 175,000 160 Hamid Hasan Afghanistan 35 Bowler 425,000 161 Stefan Tait South Africa 26 Bowler 175,000 162 Brad Evans Zimbabwe 25 Bowler 175,000 163 Achille Cloete South Africa 21 Bowler 175,000 164 Carmi Le Roux South Africa 29 Bowler 175,000 165 Chemar Holder West Indies 24 Bowler 175,000 166 Sam Cook England 25 Bowler 425,000 167 Mitchell Mcclenaghan New Zeland 36 Bowler 850,000 168 Johannes Hendrik van Dyk South Africa 28 Bowler 175,000 169 Joshua Bishop West Indies 22 Bowler 175,000 170 Callum Parkinson England 26 Bowler 175,000 171 Todd Astle New Zeland 36 Bowler 425,000 172 Tsepo Ndwandwa South Africa 27 Bowler 175,000 173 Dyllan Matthews South Africa 25 Bowler 175,000 174 Odirile Modimokoane South Africa 21 Bowler 175,000 175 Johannes Diseko South Africa 32 Bowler 175,000 176 Paskuwal Kaushal Sri Lanka 29 Bowler 425,000 177 Khaya Zondo South Africa 32 Batter 175,000 178 Hashmatullah Shahidi Afghanistan 28 Batter 850,000 179 Lesiba Ngoepe South Africa 29 Batter 175,000 180 Pieter Malan South Africa 33 Batter 175,000 181 Chandrapaul Hamraj West Indies 29 Batter 425,000 182 Zubayr Hamza South Africa 27 Batter 175,000 183 Gerhard Erasmus Namibia 27 Batter 175,000 184 Richard Levi South Africa 34 Batter 175,000 185 Tom Lammonby England 22 Batter 425,000 186 Marques Ackerman South Africa 26 Batter 175,000 187 Ferisco Adams South Africa 33 All-rounder 175,000 188 Matt Critchley England 26 All-rounder 425,000 189 Gerrit Snyman South Africa 28 All-rounder 175,000 190 Imraan Manack South Africa 31 All-rounder 175,000 191 Mark Adair Ireland 26 All-rounder 175,000 192 Senuran Muthusamy South Africa 28 All-rounder 175,000 193 Jordan Clark England 32 All-rounder 425,000 194 Dayyaan Galiem South Africa 25 All-rounder 175,000 195 Sharafuddin Ashraf Afghanistan 27 All-rounder 850,000 196 Christiaan Jonker South Africa 36 All-rounder 175,000 197 Matthew Cross Scotland 30 Wicketkeeper 175,000 198 Sinethemba Qeshile South Africa 23 Wicketkeeper 175,000 199 Amir Jangoo West Indies 25 Wicketkeeper 175,000 200 Cameron Shekleton South Africa 22 Wicketkeeper 175,000 201 Devon Thomas West Indies 34 Wicketkeeper 175,000 202 Rubin Hermann South Africa 25 Wicketkeeper 175,000 203 Lorcan Tucker Ireland 26 Wicketkeeper 175,000 204 Ricardo Vasconcelos England 25 Wicketkeeper 175,000 205 Slade van Staden South Africa 19 Wicketkeeper 175,000 206 Lewis Mcmanus England 28 Wicketkeeper 175,000 207 Ronan Hermann South Africa 19 Wicketkeeper 175,000 208 George Scrimshaw England 24 Bowler 425,000 209 Okuhle Cele South Africa 25 Bowler 175,000 210 Pat Brown England 24 Bowler 175,000 211 Eldred Hawken South Africa 33 Bowler 175,000 212 Jake Ball England 31 Bowler 850,000 213 Gideon Peters South Africa 23 Bowler 175,000 214 Kesrick Williams West Indies 32 Bowler 425,000 215 Mthiwekhaya Nabe South Africa 27 Bowler 175,000 216 Shehan Madhushanka Sri Lanka 27 Bowler 175,000 217 Michael Hogan England 41 Bowler 850,000 218 Henry Brookes England 23 Bowler 175,000 219 Brendon Simmons England 19 Bowler 175,000 220 Neil Brand South Africa 26 Batter 175,000 221 Tony De Zorzi South Africa 25 Batter 175,000 222 Farhaan Behardien South Africa 39 Batter 175,000 223 Tion Webster West Indies 27 Batter 175,000 224 Petrus van Biljon South Africa 36 Batter 175,000 225 Raynard van Tonder South Africa 24 Batter 175,000 226 Unmukt Chand USA 29 Batter 175,000 227 Eben Botha South Africa 23 Batter 175,000 228 Hanno Kotze South Africa 28 Batter 175,000 229 Stiaan van Zyl South Africa 35 Batter 175,000 230 Codi Yusuf South Africa 24 All-rounder 175,000 231 Eathan Bosch South Africa 24 All-rounder 175,000 232 Evan Jones South Africa 26 All-rounder 175,000 233 Jason Smith South Africa 28 All-rounder 175,000 234 Kyle Simmonds South Africa 28 All-rounder 175,000 235 Malusi Siboto South Africa 35 All-rounder 175,000 236 Shane Dadswell South Africa 25 All-rounder 175,000 237 Lahiru Madushanka Sri Lanka 30 All-rounder 425,000 238 Danuska Gunathilaka Sri Lanka 30 All-rounder 850,000 239 Kamindu Mendis Sri Lanka 24 All-rounder 425,000 240 Ramon Simmonds West Indies 21 Bowler 175,000 241 Dominic Leech England 21 Bowler 175,000 242 Steve Finn England 33 Bowler 425,000 243 Shapoor Zadran Afghanistan 35 Bowler 425,000 244 Adrian Neill Scotland 28 Bowler 175,000 245 Kyle Phillip USA 25 Bowler 425,000 246 Shaaron Lewis West Indies 24 Bowler 425,000 247 Gus Atkinson England 24 Bowler 175,000 248 Khwezi Gumede South Africa 23 Bowler 175,000 249 Timm Van Der Gugten Netherlands 31 Bowler 175,000 250 Nealan Heerden South Africa 25 Bowler 175,000 251 Renaldo Meyer South Africa 28 Bowler 175,000 252 Joe Denly England 36 Batter 425,000 253 Daniel Drummond England 29 Batter 425,000 254 Hassan Eisakhil Afghanistan 16 Batter 850,000 255 Steven Taylor USA 29 Batter 425,000 256 Adam Hose England 30 Batter 425,000 257 Jordan Hermann South Africa 21 Batter 175,000 258 Babar Hayat Hong Kong 30 Batter 425,000 259 Dominic Hendricks South Africa 32 Batter 175,000 260 Joshua Richards South Africa 24 Batter 175,000 261 Ernest Kemm South Africa 32 Batter 175,000 262 Mohammed Vallie South Africa 33 Batter 175,000 263 George Heerden South Africa 19 Batter 175,000 264 Rahkeem Cornwall West Indies 29 All-rounder 425,000 265 James Fuller England 32 All-rounder 425,000 266 Mihlali Mpongwana South Africa 22 All-rounder 175,000 267 Aviwe Mgijima South Africa 34 All-rounder 175,000 268 Patrick Botha South Africa 32 All-rounder 175,000 269 Patrick Kruger South Africa 27 All-rounder 175,000 270 Ruan Swardt South Africa 24 All-rounder 175,000 271 Keith Dudgeon South Africa 27 All-rounder 175,000 272 Jordan Morris South Africa 23 All-rounder 175,000 273 Curtis Campher Ireland 23 All-rounder 175,000 274 Nyeem Young West Indies 22 All-rounder 175,000 275 Terrance Hinds West Indies 30 All-rounder 175,000 276 Thando Ntini South Africa 22 Bowler 175,000 277 Kerwin Mungroo South Africa 28 Bowler 175,000 278 Hershell America South Africa 28 Bowler 175,000 279 Nhlakanipho Mpungose South Africa 23 Bowler 175,000 280 Tshepo Moreki South Africa 28 Bowler 175,000 281 Andrew Rasemene South Africa 27 Bowler 175,000 282 Basheer Walters South Africa 36 Bowler 175,000 283 Siyabulela Plaatjie South Africa 21 Bowler 175,000 284 Liyema Waqu South Africa 18 Bowler 175,000 285 Zakhele Qwabe South Africa 34 Bowler 175,000 286 Pramod Madushan Sri Lanka 29 Bowler 175,000 287 Vishwa Fernando Sri Lanka 31 Bowler 350 000 288 Shahidullah Kamal Afghanistan 23 All-rounder 175,000 289 Samiullah Shinwari Afghanistan 35 All-rounder 850,000 290 Bilal Sahak Afghanistan 18 All-rounder 850,000 291 Gareth Delany Ireland 25 All-rounder 175,000 292 Beyers Swanepoel South Africa 24 All-rounder 175,000 293 Matthew Forde West Indies 20 All-rounder 175,000 294 Colin Archibald West Indies 26 All-rounder 425,000 295 Ethan Cunningham South Africa 19 All-rounder 175,000 296 Jack Leaning England 29 All-rounder 425,000 297 Arron Lilley England 31 All-rounder 175,000 298 Bamanye Xenxe South Africa 25 All-rounder 175,000 299 Shaylen Pillay South Africa 28 All-rounder 175,000 300 Michael Copeland South Africa 20 All-rounder 175,000 301 Malcolm Nofal South Africa 31 All-rounder 175,000 302 Michael Erlank South Africa 32 All-rounder 175,000 303 Sean Whitehead South Africa 25 All-rounder 175,000 304 Benjamin Ward South Africa 24 All-rounder 175,000 305 Jan Coetzer South Africa 20 All-rounder 175,000 306 Jurie Snyman South Africa 27 All-rounder 175,000 307 Heath Richards South Africa 21 All-rounder 175,000 308 Reuben Toit South Africa 18 All-rounder 175,000 309 Michael Leask Scotland 32 All-rounder 175,000 310 Ramesh Mendis Sri Lanka 27 All-rounder 425,000 311 Subasinghe Priyanjan Sri Lanka 33 All-rounder 425,000 312 Dushan Hemantha Sri Lanka 28 All-rounder 175,000 313 Suminda Lakshan Sri Lanka 25 All-rounder 175,000 314 Dhananjaya Lakshan Sri Lanka 24 All-rounder 350 000 315 Ryan Burl Zimbabwe 28 All-rounder 175,000 316 Aryan Dutt Netherlands 19 All-rounder 175,000 317 Mckenny Clarke West Indies 19 All-rounder 175,000 318 Aubrey Swanepoel South Africa 33 All-rounder 175,000 SA20 Auction Date, Time, Venue and Live Streaming Information Who will conduct the SA20 Auction? Former IPL auctioneer Richard Madley will be the auctioneer for the SA20 Auction. When and where is the SA20 Auction taking place? The Auction takes place on Sunday (September 19) at the Cape Town International Convention Centre in Cape Town, South Africa. What time will SA20 Auction start? The auction starts at 2 PM Local Time (5:30 PM IST) on Sunday (September 19). Where and how to watch the SA20 Auction? The Auction will be broadcast live on SuperSport and can be followed on the SA20 website. The live streaming of the SA20 Auction will be available on the SA20 YouTube Channel. SA20 Teams and Players List So Far MI Cape Town Player Country Role Devald Brevis South Africa Batter Liam Livingstone England All-rounder Sam Curran England All-rounder Rashid Khan Afghanistan Bowler Kagiso Rabada South Africa Bowler Joburg Super King Player Country Role Faf Du Plessis (captain) South Africa Batter Moeen Ali England All-rounder Romario Shepherd West Indies All-rounder Maheesh Theekshana Sri Lanka Bowler Gerald Coetzee South Africa Bowler Durban's Super Giants Player Country Role Quinton de Kock South Africa Wicketkeeper Kyle Mayers West Indies All-rounder Jason Holder West Indies All-rounder Prenelan Subrayen South Africa All-rounder Reece Topley England Bowler Paarl Royals Player Country Role David Miller South Africa Batter Jos Buttler England Wicketkeeper Corbin Bosch South Africa All-rounder Obed McCoy West Indies Bowler Pretoria Capitals Player Country Role Migael Pretorius South Africa All-rounder Anrich Nortje South Africa Bowler Sunrisers Eastern Cape Player Country Role Aiden Markram South Africa Batter Ottniel Baartman South Africa Bowler