Brasil vs Chile En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Clasificatorio Mundial Hoy por TV y Online?

Brasil vs Chile Transmisión En Vivo: En la Ronda 17 del partido Clasificatorio de la CONMEBOL para la Copa del Mundo, Brasil será desafiado por Chile en el icónico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil el jueves (4 de septiembre).
Mientras que Brasil ya aseguró su lugar en el torneo ampliado de 48 equipos organizado por Canadá, México y Estados Unidos, Chile se encuentra en una situación grave, habiendo quedado eliminado matemáticamente de la contienda.
La Seleção, tras un buen inicio en su campaña de clasificación, sufrió por la inconsistencia en los partidos recientes, incluyendo una humillante derrota 4-1 contra su eterno rival Argentina en marzo, lo que destacó vulnerabilidades defensivas y una falta de cohesión.
Por el contrario, Chile ha estado pasando por una campaña difícil. Solo ganó dos partidos en su campaña clasificatoria y no ha ganado en los últimos cuatro juegos, incluyendo tres derrotas.
Brasil:
G,
E,
P,
G,
E
Chile: P, P, E, P, G
¿Cuándo
está
programado
el
partido
Brasil
vs
Chile?
El partido Clasificatorio Mundial entre Brasil y Chile está programado para comenzar a las 9:30 pm BRT el jueves (4 de septiembre).
¿A
qué
hora
comienza
Brasil
vs
Chile?
El partido entre Brasil y Chile comenzará a las 9:30 pm BRT el jueves (4 de septiembre).
¿Dónde
se
llevará
a
cabo
el
partido
Brasil
vs
Chile?
El encuentro del Clasificatorio Mundial se jugará en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Español?
En Espanyol, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en Movistar+ a la 2:30 am CET el viernes.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Inglaterra?
En Inglaterra, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en Premier Sports a la 1:30 am BST el viernes.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Estados
Unidos?
En Estados Unidos, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en ViX, Universo y Telemundo Deportes a las 8:30 pm ET el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Canadá?
En Canadá, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en DAZN CA a las 8:30 pm ET el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Uruguay?
En Uruguay, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en VTV Uruguay desde las 9:30 pm el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Argentina?
Los fanáticos en Argentina podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en DSports a las 9:00 pm ART el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
Mundial
en
Brasil?
Los fanáticos en Brasil podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Sport TV a las 9:00 pm BRT el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
Chile?
Los fanáticos en Chile podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Chilevision, TNT Sports y Fanatiz a las 8:30 pm el jueves.
¿Dónde
ver
el
partido
Brasil
vs
Chile
Clasificatorias
al
Mundial
en
México?
Los fanáticos en México podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Sky y Fanatiz a las 5:30 pm el jueves.