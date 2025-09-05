Argentina vs Venezuela En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver Partido de Eliminatorias Copa Mundo 2026 en TV y Online?

Football Brasil vs Chile En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Clasificatorio Mundial Hoy por TV y Online? By Santiago Garcia Published: Friday, September 5, 2025, 4:45 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

Brasil vs Chile Transmisión En Vivo: En la Ronda 17 del partido Clasificatorio de la CONMEBOL para la Copa del Mundo, Brasil será desafiado por Chile en el icónico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil el jueves (4 de septiembre).

Mientras que Brasil ya aseguró su lugar en el torneo ampliado de 48 equipos organizado por Canadá, México y Estados Unidos, Chile se encuentra en una situación grave, habiendo quedado eliminado matemáticamente de la contienda.

Brasil vs Chile: Formas Recientes (En Todas las Competencias)

La Seleção, tras un buen inicio en su campaña de clasificación, sufrió por la inconsistencia en los partidos recientes, incluyendo una humillante derrota 4-1 contra su eterno rival Argentina en marzo, lo que destacó vulnerabilidades defensivas y una falta de cohesión.

Por el contrario, Chile ha estado pasando por una campaña difícil. Solo ganó dos partidos en su campaña clasificatoria y no ha ganado en los últimos cuatro juegos, incluyendo tres derrotas.

Formas Recientes

Brasil: G, E, P, G, E

Chile: P, P, E, P, G

Brasil vs Chile: Horario del Clasificatorio Mundial

¿Cuándo está programado el partido Brasil vs Chile?

El partido Clasificatorio Mundial entre Brasil y Chile está programado para comenzar a las 9:30 pm BRT el jueves (4 de septiembre).

¿A qué hora comienza Brasil vs Chile?

El partido entre Brasil y Chile comenzará a las 9:30 pm BRT el jueves (4 de septiembre).

¿Dónde se llevará a cabo el partido Brasil vs Chile?

El encuentro del Clasificatorio Mundial se jugará en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil.

Brasil vs Chile Transmisión en Vivo: ¿Dónde Ver el Partido de Clasificatorio Mundial de Hoy?

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Español?

En Espanyol, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en Movistar+ a la 2:30 am CET el viernes.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Inglaterra?

En Inglaterra, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en Premier Sports a la 1:30 am BST el viernes.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en ViX, Universo y Telemundo Deportes a las 8:30 pm ET el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Canadá?

En Canadá, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en DAZN CA a las 8:30 pm ET el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Uruguay?

En Uruguay, el partido Brasil vs Chile podrá verse en vivo en VTV Uruguay desde las 9:30 pm el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Argentina?

Los fanáticos en Argentina podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en DSports a las 9:00 pm ART el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias Mundial en Brasil?

Los fanáticos en Brasil podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Sport TV a las 9:00 pm BRT el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en Chile?

Los fanáticos en Chile podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Chilevision, TNT Sports y Fanatiz a las 8:30 pm el jueves.

¿Dónde ver el partido Brasil vs Chile Clasificatorias al Mundial en México?

Los fanáticos en México podrán ver el partido Brasil vs Chile en vivo en Sky y Fanatiz a las 5:30 pm el jueves.