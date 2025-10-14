Football España vs Bulgaria EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Eliminatorias 2026 en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Tuesday, October 14, 2025, 23:31 [IST]

oi-Sauradeep Ash

España busca extender su racha perfecta en las eliminatorias para la Copa del Mundo cuando se enfrente a Bulgaria en Elche el martes.

Los hombres de Luis de la Fuente han ganado los tres partidos, anotando 11 goles y sin conceder ninguno, con Mikel Oyarzabal y Yeremy Pino en excelente forma.

Bulgaria sigue sin conocer la victoria y ocupa el último lugar del grupo después de una derrota por 6-1 ante Turquía, lo que hace de este otro duro examen para el equipo en apuros de Aleksandar Dimitrov. España, a pesar de las ausencias por lesión, se espera que vuelva a dominar.

Espana vs Bulgaria Alineaciones probables

España: Simón, Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Pino, Baena, Oyarzabal.

Bulgaria: Mitov, Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Chochev, Stoyanov, Kraev, Petkov, Kirilov, Despodov.

Clasificatorias UEFA para la Copa del Mundo: España vs Bulgaria

¿A qué hora comenzará España vs Bulgaria?

El partido de clasificación para la Copa del Mundo entre España y Bulgaria comenzará a las 7:45 PM BST el martes 14 de octubre. En India, el partido iniciará a las 12:15 AM IST del miércoles 15 de octubre.

¿Dónde se jugará el partido España vs Bulgaria?

El encuentro está programado para disputarse en el Estadio Municipal José Zorrilla.

Transmisión en vivo de las Clasificatorias UEFA para la Copa del Mundo España vs Bulgaria

¿Dónde ver España vs Bulgaria en el Reino Unido?

En el Reino Unido, los aficionados podrán ver el partido España vs Bulgaria en vivo a través de ITV1 e ITV, con la cobertura comenzando a las 7:45 PM BST el martes.

¿Cómo ver España vs Bulgaria en Estados Unidos?

El partido entre España y Bulgaria será transmitido en vivo por Fox One y Fox Soccer Plus a partir de las 2:45 PM ET en Estados Unidos y otros husos horarios correspondientes.

¿Dónde ver España vs Bulgaria en Espana?

En Espana, el encuentro estará disponible en vivo por Movistar +, fubo TV Espana, comenzando a las 9:15 PM el martes.

¿Dónde ver España vs Bulgaria en Argentina?

En Argentina, el partido España vs Bulgaria se mostrará en vivo por Disney +, empezando a las 3:45 PM del martes.