Football Mexico vs Japon En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver Partido Amistoso de El Tri en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Sunday, September 7, 2025, 6:05 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Mexico vs Japon EN VIVO: El 7 de septiembre de 2025, El Tri de México se enfrentará a los Samurai Blue de Japón en un esperado amistoso internacional en el Brann Stadion, Bergen, a las 5:00 AM CEST.

Este choque es una prueba crucial para ambos equipos mientras se preparan para la Copa Mundial FIFA 2026, con México como coanfitrión y Japón ya clasificado.México, bajo la tercera etapa de Javier Aguirre como entrenador, llega con optimismo.

Tras conquistar su décima Copa Oro de CONCACAF con una victoria de 2-1 sobre Estados Unidos en julio, El Tri lleva siete partidos invicto. Su forma incluye un triunfo en la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo, señalando un renacimiento tras un decepcionante Mundial 2022. Jugadores clave como Raúl Jiménez, quien anotó en la final de la Copa Oro, y el regresado Hirving Lozano liderarán un ataque dinámico. Sin embargo, las lesiones marginan al mediocampista Luis Chávez, con Orbelín Pineda probablemente anclando el medio campo.Japón, clasificado 17º a nivel mundial, es un rival formidable. Dirigidos por Hajime Moriyasu desde 2018, los Samurai Blue dominaron las eliminatorias asiáticas para el Mundial, anotando 54 goles en 16 partidos. Su reciente victoria en el Campeonato EAFF E-1, culminada con un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur, destaca su potencia ofensiva, liderada por Takumi Minamino y Ao Tanaka.

México ha ganado cinco de seis enfrentamientos, incluido un amistoso 2-0 en 2020-, el estilo fluido y disciplinado de Japón podría desafiar la defensa mexicana.Espera una batalla táctica, con el creativo Erick Sánchez enfrentando al motor del medio campo japonés, Tanaka. Ambos equipos prefieren la posesión controlada, sugiriendo un partido cerrado con oportunidades calculadas. Las apuestas favorecen ligeramente a México (+145 para ganar), pero el reciente aluvión goleador de Japón (21 goles en cinco juegos) los hace peligrosos.

Mexico vs Japon Donde Ver EN VIVO el Partido Amistoso

Donde ver Mexico vs Japon en Estados Unidos?

Los aficionados pueden verlo en TUDN, Univision en Estados Unidos desde 10 pm ET/7 pm PT en el Sabado (6 de septiembre)

Donde Ver Mexico vs Japon en Mexico?

En Mexico, el partido Mexico vs Japon transmitara en Canal 5, Azteca 7 desde 7 pm CDMX en el Sabado.