Por qué Edson Alvarez se unió al Fenerbahce de West Ham? By Santiago Rodriguez Published: Saturday, August 23, 2025, 17:18 [IST]

Edson Alvarez, el mediocampista internacional mexicano de 27 años, se ha unido al club turco Fenerbahce en calidad de cedido por una temporada procedente del West Ham United, con una opción para que Fenerbahce haga permanente el traspaso el próximo verano.

Álvarez, quien firmó por West Ham en 2023 por 35 millones de libras desde el Ajax, ha disputado 73 partidos para el club, anotando dos goles y brindando tres asistencias. Fue suplente sin entrar en el primer partido de la Premier League contra el Sunderland y no fue incluido en la convocatoria para la reciente derrota 5-1 ante el Chelsea.

Álvarez capitaneó recientemente a México y anotó el gol decisivo en la final de la Copa Oro de la Concacaf contra Estados Unidos. Fenerbahce está dirigido por José Mourinho y ha realizado otras incorporaciones este verano, como Nelson Semedo procedente del Wolves y Jhon Durán en calidad de cedido desde el club saudí Al-Nassr.

La razón principal de la cesión de Álvarez es su limitado tiempo de juego esta temporada en West Ham. El club busca reforzar su centro del campo antes del cierre del mercado de fichajes y la cesión ayuda a liberar espacio salarial, al tiempo que permite a West Ham buscar nuevas incorporaciones para el mediocampo. Aunque otros clubes estaban interesados en Álvarez, como el Inter de Milán, Porto y Borussia Dortmund, Fenerbahce fue el único que cerró el acuerdo con West Ham, aceptando pagar la totalidad de su salario más una cuota por la cesión. Este préstamo ofrece a Álvarez la oportunidad de jugar regularmente bajo la dirección de Mourinho y demostrar su valía nuevamente en una liga competitiva, mientras West Ham renueva su plantilla en el mediocampo. Además, el movimiento posiciona bien al jugador de cara al Mundial de 2026, brindándole una plataforma para mantener su forma y condición física.

En resumen, el traspaso se debe a una combinación del limitado protagonismo de Álvarez esta temporada en West Ham, la necesidad del club de restructurar su mediocampo y el deseo de Fenerbahce de reforzar su plantilla con un jugador internacional experimentado bajo la dirección de Mourinho.