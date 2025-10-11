Football Portugal vs Irlanda EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido Hoy de Eliminatorias en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Saturday, October 11, 2025, 22:58 [IST]

Portugal está lista para recibir a Irlanda en un crucial partido de clasificación para la Copa Mundial 2026 de la UEFA en el Estádio José Alvalade de Lisboa el 11 de octubre de 2025.

Dirigida por el entrenador Roberto Martínez y capitaneada por Cristiano Ronaldo, Portugal llega al encuentro en gran forma, tras haber ganado sus anteriores clasificatorios contra Armenia y Hungría y haber asegurado recientemente su sexto título de la Liga de Naciones de la UEFA. Portugal lidera actualmente el Grupo F y busca mantener un récord perfecto de clasificación con su tercera victoria consecutiva.

Irlanda, bajo la dirección de Heimir Hallgrimsson, ha tenido dificultades en la clasificación hasta ahora, empatando recientemente con Hungría y perdiendo ante Armenia. Enfrentan problemas de lesiones, con ausencias notables como las de Callum O'Dowda y Jason Knight, lo que limita su fortaleza. Históricamente, Portugal ha dominado este enfrentamiento, ganando 9 de los 16 duelos, y permanece invicto en sus últimos cuatro partidos contra Irlanda.

La selección portuguesa no contará con João Neves y João Cancelo debido a lesiones, pero alineará a jugadores clave como Ronaldo, João Félix, Bruno Fernandes y Nuno Mendes. Irlanda se espera que adopte una formación defensiva 3-5-2 o 3-4-2-1, confiando en jugadores como Evan Ferguson para generar oportunidades.

Noticias del equipo: Portugal vs Irlanda

Portugal enfrenta varias ausencias para el clasificatorio contra Irlanda, con João Neves y João Cancelo fuera de acción por lesiones en el muslo y el tendón de la corva, respectivamente. Nuno Tavares ha sido convocado como reemplazo, mientras que Nelson Semedo y Diogo Dalot ofrecen opciones como laterales derechos.

Cristiano Ronaldo lidera el ataque en excelente forma, apoyado por Bruno Fernandes y Vitinha en el mediocampo. Irlanda recibe un impulso con el regreso de Séamus Coleman y John Egan tras sus lesiones, mientras que Troy Parrott y Evan Ferguson esperan estar en condiciones. Sin embargo, Irlanda aún extraña a jugadores clave como Matt Doherty, Jason Knight y Bosun Lawal, lo que convierte este partido en un desafío complicado para ellos.

Alineaciones probables: Portugal vs Irlanda

Portugal: Costa, Semedo, Silva, Dias, Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto, Cristiano Ronaldo

Irlanda: Kelleher, O'Brien, O'Shea, Collins, Ogbene, Cullen, Knight, Manning, Taylor, Azaz, Ferguson

Portugal vs Irlanda EN Vivo: Donde Ver el Partido de Clasificacion Europa en TV y Online?

Dónde ver Portugal vs Irlanda en España?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en DAZN España a las 8:45 PM CEST del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Argentina?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Disney+ Premium Argentina a las 3:45 PM ART del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Estados Unidos?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en fuboTV, Amazon Prime Video USA, Fubo Sports Network, ViX y Tubi a las 2:45 PM EDT del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en México?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Sky+ y Sky Sports México a las 12:45 PM CDT del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Brasil?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Disney+ Premium Brasil, ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play a las 4:45 PM BRT del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Uruguay?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Disney+ Premium Argentina a las 3:45 PM UYT del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Portugal?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1 y RTP 1 a las 8:45 PM WEST del sábado 11 de octubre.

Dónde ver Portugal vs Irlanda en Perú?

El partido de clasificación para la Copa Mundial entre Portugal e Irlanda se puede ver/en vivo en Disney+ Premium Sur a las 2:45 PM PET del sábado 11 de octubre.