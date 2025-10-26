Football Real Madrid vs Barcelona En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver El Clasico en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Sunday, October 26, 2025, 19:19 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Real Madrid y Barcelona se enfrenten en el Santiago Bernabéu, en un duelo que rara vez decepciona. Con solo dos puntos entre ambos en la cima de LaLiga, las apuestas no podrían ser más altas.​

Real Madrid llega a este enfrentamiento impulsado por un inicio invicto bajo el mando de Xabi Alonso, quien ha aportado energía y disciplina a los blancos.

Con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en plena forma y Jude Bellingham dirigiendo el ritmo del mediocampo, el ataque madridista luce más amenazante que nunca. Por su parte, Barcelona se mantiene firme pese a las lesiones que afectan a varias figuras clave. Hansi Flick ha revitalizado su estilo de presión y sigue apostando por jóvenes como Lamine Yamal, quien brilla en los momentos importantes. Sin embargo, las bajas de Lewandowski y Ter Stegen podrían dejar al equipo vulnerable ante la presión intensa del conjunto local.​

El Clásico es una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial. En 261 duelos oficiales, el Real Madrid posee una ligera ventaja con 105 victorias, mientras que Barcelona suma 104, y 52 encuentros terminaron en empate. Su primer cruce se remonta a 1929, y leyendas como Lionel Messi (26 goles) y Cristiano Ronaldo (18) siguen siendo los máximos anotadores históricos del derbi.​

Enfrentamientos recientes

El Barça ha dominado los últimos choques ligueros, ganando cuatro de los últimos seis. El más reciente, el 11 de mayo de 2025, terminó 4-3 a favor de los azulgranas en un espectáculo goleador en el Camp Nou. No obstante, el Madrid se impuso en la temporada 2023-24, llevándose ambos duelos ligueros y la Supercopa de España tras un 4-1 contundente.

Real Madrid vs Barcelona Horarios de El Clasico

09:15 am de México, Costa Rica

10:15 am de Perú, Ecuador, Colombia

11:15 am de Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

12:15 pm de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay

4:15 pm de Reino Unido

5:15 pm de Espana

En Estados Unidos: 11:15 am ET/ 8:15 am PT

Real Madrid vs Barcelona EN Vivo: Donde Ver El Clasico de La Liga en TV y Online?

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes

México, Costa Rica: SKY Sports y SKY Plus

Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay: Disney+ Premium y ESPN

Canadá: TSN+, Amazon Prime Video y TSN3

Reino Unido: Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1

Espana: Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

Brasil: Disney+, ESPN