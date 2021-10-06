IPL 2021 Match 54: KKR vs RR: Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

1. Squads
Rajasthan Royals: Sanju Samson, Riyan Parag, Shreyas Gopal, Rahul Tewatia, Mahipal Lomror, Kartik Tyagi, Andrew Tye, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, Yashasvi Jaiswal, Anuj Rawat, David Miller, Manan Vohra, Shivam Dube, Chris Morris, Mustafizur Rahman, Chetan Sakariya, KC Cariappa, Liam Livingstone, Kuldip Yadav, Akash Singh, Glenn Phillips, Evin Lewis.
Kolkata Knight Riders: Dinesh Karthik, Andre Russell, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lockie Ferguson, Nitish Rana, Prasidh Krishna, Gurkeerat Singh Mann, Sandeep Warrier, Shivam Mavi, Shubman Gill, Sunil Narine, Eoin Morgan, Rahul Tripathi, Varun Chakravarthy, Pawan Negi, Tim Seifert, Shakib al Hasan, Sheldon Jackson, Vaibhav Arora, Karun Nair, Harbhajan Singh, Ben Cutting, Venkatesh Iyer.
2. Possible Playing 11
Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Evin Lewis, Sanju Samson (Captain), WK, Shivam Dube, Glenn Phillips, David Miller, Rahul Tewatia, Mayank Markande, Chetan Sakariya, Kartik Tyagi, Mustafizur Rahman.
Kolkata Knight Riders: Shubman Gill, Venkatesh Iyer, Rahul Tripathi, Eoin Morgan (captain), Dinesh Karthik (wk), Nitish Rana, Sunil Narine, Tim Southee, Lockie Ferguson, Varun Chakravarthy, Shivam Mavi.
3. Dream11
Yashasvi Jaiswal, Venkatesh Iyer, Evin Lewis, Rahul Tripathi, Sanju Samson (Captain), Dinesh Karthik (wk), Shivam Dube, Lockie Ferguson, Varun Chakravarthy, Tim Southee, Mustafizur Rahman.
4. Match prediction
The Kolkata Knight Riders have a clear edge in this competition because despite having a good unit the Rajasthan Royals have not shown any consistency and has lost badly to Mumbai Indians in their last match. So, our pick for the match is KKR under Morgan.