Ecuador vs Argentina: Horario, Canal y Donde Ver el Clasificatorio al Mundial EN VIVO por TV y Online

Ecuador será desafiado por Argentina en la Jornada 18 de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro tendrá lugar el martes 9 de septiembre en el icónico Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación al Mundial.
Después de 17 partidos disputados:
En los últimos cinco encuentros:
¿Cuándo
se
jugará
el
partido
Ecuador
vs
Argentina?
Martes 9 de septiembre a las 6:00 pm (hora de Ecuador).
¿Dónde
se
jugará
el
partido?
En el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.
En Inglaterra, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en Premier Sports a las 12:00 am BST del miércoles.
En EE.UU., el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en ViX, Universo y Telemundo Deportes a las 7:00 pm ET del martes.
En Canadá, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en DAZN CA a las 7:00 pm ET del martes.
En Mexico, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en Claro Sports a las 5:00 pm CDMX del martes.
Los aficionados en Argentina podrán ver en vivo el partido Ecuador vs Argentina en TyC Sports a las 8:00 pm ART del miércoles.
Los aficionados en Ecuador podrán ver en vivo el partido Ecuador vs Argentina en Canal del Futbol a las 6:00 pm del martes.