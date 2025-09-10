Football Ecuador vs Argentina: Horario, Canal y Donde Ver el Clasificatorio al Mundial EN VIVO por TV y Online By Santiago Garcia Published: Wednesday, September 10, 2025, 1:31 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

Ecuador será desafiado por Argentina en la Jornada 18 de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro tendrá lugar el martes 9 de septiembre en el icónico Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación al Mundial.

Formas Recientes (Todas las Competiciones)

Después de 17 partidos disputados:

Argentina lidera la tabla con 38 puntos, fruto de 12 victorias y 3 derrotas.

Ecuador ocupa la cuarta posición con 26 puntos.

En los últimos cinco encuentros:

Argentina: G, E, G, G, G (4 victorias, 1 empate).

Ecuador: E, E, E, E, G (1 victoria, 4 empates).

Detalles del Partido

¿Cuándo se jugará el partido Ecuador vs Argentina?

Martes 9 de septiembre a las 6:00 pm (hora de Ecuador).

¿Dónde se jugará el partido?

En el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Ecuador vs Argentina Transmisión en Vivo: ¿Dónde Ver el Partido de Hoy del Clasificatorio al Mundial?

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en Inglaterra?

En Inglaterra, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en Premier Sports a las 12:00 am BST del miércoles.

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en EE.UU.?

En EE.UU., el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en ViX, Universo y Telemundo Deportes a las 7:00 pm ET del martes.

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en Canadá?

En Canadá, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en DAZN CA a las 7:00 pm ET del martes.

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en Mexico?

En Mexico, el partido Ecuador vs Argentina podrá verse en vivo en Claro Sports a las 5:00 pm CDMX del martes.

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán ver en vivo el partido Ecuador vs Argentina en TyC Sports a las 8:00 pm ART del miércoles.

¿Dónde Ver el Partido Ecuador vs Argentina Clasificatorio al Mundial en Ecuador?

Los aficionados en Ecuador podrán ver en vivo el partido Ecuador vs Argentina en Canal del Futbol a las 6:00 pm del martes.