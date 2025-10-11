Football Argentina vs Venezuela En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido Amistoso en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Saturday, October 11, 2025, 0:11 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Argentina vs Venezuela EN VIVO: Argentina y Venezuela se enfrentarán este viernes por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, en un amistoso internacional que forma parte de la preparación de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argentina, actual campeona del mundo, busca mantener su racha ganadora y afinar su equipo antes del intenso calendario internacional del próximo año. Tras una sólida campaña de clasificación, Argentina ya aseguró su boleto al Mundial, aunque recientemente sufrió una derrota inesperada ante Ecuador, pero sigue siendo la potencia dominante en el fútbol sudamericano.

El entrenador Lionel Scaloni utilizará este encuentro para probar la profundidad de su plantel, combinando jugadores consagrados como Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister con jóvenes talentos emergentes. Se espera que Lionel Messi comience en el banco para dar espacio a nuevas caras. Argentina cuenta con un historial muy favorable ante Venezuela, con 25 victorias en sus últimos 30 enfrentamientos, incluido un contundente 3-0 en la reciente fase de clasificación.

Por su parte, Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, atraviesa un período de reconstrucción tras no clasificar para el Mundial 2026. El equipo vinotinto apuesta a sus jugadores jóvenes para ganar experiencia y busca encontrar consistencia. Aunque han tenido resultados irregulares y varias derrotas recientes, aprovecharán este partido para desafiar a la campeona mundial desde un planteamiento más defensivo.

Se espera que Argentina domine el partido con superioridad en la posesión y en el ataque, apuntando a una victoria cómoda, probablemente por 3-0, y dando minutos a jugadores que quieren asegurar su lugar en la lista para el Mundial. Venezuela, en cambio, buscará sumar experiencia valiosa y medir sus progresos.

Donde Ver Argentina vs Venezuela en TV y Online? Horarios y Canales

El partido comenzará a las 21 horas de Argentina y se podrá ver en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play, accesible para el público en Sudamérica y en otras regiones.

Argentina vs Venezuela Horarios en los Paises Sudameriacanos

9 pm - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

8 pm - Bolivia y Venezuela, Estados Unidos (ET)

7 pm - Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (CST)

6 pm - Estados Unidos (MST), México

5 pm - Estados Unidos PT

12 am - Reyno Unido (GMT)