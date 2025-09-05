Football Argentina vs Venezuela En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver Partido de Eliminatorias Copa Mundo 2026 en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Friday, September 5, 2025, 3:40 [IST]

Argentina se enfrenta contra Venezuela en un partido for la Eliminatorias de Copa del Mundo 2026 en Jueves en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025.

Con Argentina ya clasificada y liderando la tabla, busca mantener su dominio, mientras que Venezuela, luchando por un puesto entre los seis primeros o un lugar en el repechaje, intentará dar la sorpresa en este encuentro de alto riesgo.

Noticias de los Equipos

Argentina cuenta con el regreso de su capitán, Lionel Messi, quien se perdió partidos recientes pero está listo para liderar al equipo en lo que podría ser su último partido competitivo en casa con la selección nacional. Sin embargo, la Albiceleste no contará con el mediocampista clave Enzo Fernández, suspendido, lo que obligará al entrenador Lionel Scaloni a depender de Leandro Paredes y Alexis Mac Allister para controlar el centro del campo. En defensa, las lesiones de Lisandro Martínez (isquiotibiales) y Facundo Medina (distensión muscular) debilitan la zaga, por lo que Giovanni Balerdi probablemente acompañará a Nicolás Otamendi en el centro de la defensa.

El arquero Emiliano Martínez es duda debido a una leve molestia, lo que podría dar a Gerónimo Rulli una oportunidad de iniciar. En el ataque, Lautaro Martínez y Julián Álvarez están en gran forma, aportando una amenaza ofensiva letal junto a Messi.

Por su parte, Venezuela, dirigida por el entrenador Fernando Batista, llega con un plantel completamente sano, lo que representa una ventaja significativa. El delantero veterano Salomón Rondón, un goleador constante, liderará el ataque, apoyado por el juego dinámico de los extremos Yeferson Soteldo y Eduard Bello. El mediocampo, con Cristian Cásseres y José Martínez, ofrece estabilidad, mientras que los defensores Yordan Osorio y Jon Aramburu serán clave para neutralizar el potente ataque argentino. Sin lesiones reportadas, Batista tiene a todos sus jugadores disponibles para ejecutar su plan de juego.Posiciones

Argentina lidera las Eliminatorias CONMEBOL con 35 puntos en 16 partidos (11 victorias, 2 empates, 3 derrotas), habiendo asegurado ya su plaza en la Copa Mundial 2026. Venezuela se encuentra en séptimo lugar, luchando por un puesto de clasificación directa (entre los seis primeros) o el repechaje intercontinental, con los partidos restantes siendo cruciales para sus aspiraciones.

Argentina vs Venezuela Alineaciones Probables

Argentina: Rulli; Molina, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Álvarez; Messi, La. Martínez.

Venezuela: Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; Bello, Cásseres, J. Martínez, Segovia, Soteldo; Rondón.

Argentina y Venezuela Detalles de Transmisión en Vivo y Horario

¿Dónde ver el partido Argentina vs Venezuela en Estados Unidos?

El partido Argentina vs Venezuela será transmitido por Universo, TyC Sports, Fubo (prueba gratuita), ViX Premium, Peacock y Universo en DirecTV a partir de las 7:30 PM ET el jueves 4 de septiembre de 2025.

¿Dónde ver el partido Argentina vs Venezuela en México?

El partido Argentina vs Venezuela será transmitido por ViX a partir de las 6:30 PM CDT el jueves 4 de septiembre de 2025.

¿Dónde ver el partido Argentina vs Venezuela en Argentina?

El partido Argentina vs Venezuela será transmitido por TyC Sports y Telefé a partir de las 8:00 PM ART el jueves 4 de septiembre de 2025.

¿Dónde ver el partido Argentina vs Venezuela en España?

El partido Argentina vs Venezuela será transmitido por DAZN a partir de la 1:30 AM CEST del viernes 5 de septiembre de 2025.

¿Dónde ver el partido Argentina vs Venezuela en Venezuela?

El partido Argentina vs Venezuela será transmitido por Venevisión a partir de las 7:30 PM VET el jueves 4 de septiembre de 2025.