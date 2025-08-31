Chivas vs Cruz Azul EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Liga MX Apertura en TV y Online

El enfrentamiento de la Liga MX Apertura 2025 entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul promete ser un encuentro emocionante en el Estadio Akron, Zapopan, México, el 31 de agosto de 2025.
Ambos equipos buscan puntos cruciales para afianzarse en la tabla. Chivas, dirigidas por Gerardo Espinoza, han mostrado resiliencia a pesar de una forma inconsistente, tras una victoria por 2-1 contra Pachuca que las mantiene en puestos de Play-In.
Cruz Azul, bajo el mando de Martin Anselmi, está en gran momento, ubicado en el quinto lugar del Clausura 2025 con 25 puntos, invicto en sus últimos seis partidos, incluyendo una victoria por 1-0 sobre Chivas en marzo de 2025. Históricamente, Cruz Azul tiene una ligera ventaja con 13 victorias frente a las 7 de Chivas y 10 empates. Este choque promete intensidad, con Chivas aprovechando su localía y Cruz Azul buscando consolidar su posición en la élite.
Chivas no contará con Carlos Cisneros por una lesión de ligamento cruzado, y Gilberto Sepulveda es duda tras una lesión en la cabeza sufrida contra Toluca en enero. Jugadores clave como Roberto Alvarado, exestrella de Cruz Azul, y Javier Hernández liderarán el ataque, con el joven talento Armando “La Hormiga” González presionando por un puesto titular tras recientes actuaciones destacadas. Alan Pulido y Luis Romo, quienes marcaron en la victoria contra Pachuca, serán fundamentales.
La Máquina no tendrá a Cristian Jiménez ni a Gabriel Fernández por lesiones, este último fuera por un problema de rodilla hasta finales de año. Ignacio Rivero, quien anotó el gol decisivo en el último enfrentamiento, y Mateusz Bogusz están en gran forma, con Luka Romero esperado para aportar creatividad. La solidez defensiva del equipo, con solo 11 goles recibidos esta temporada, será clave.
Raúl Rangel; Alan Mozo, Jesús Orozco, Miguel Gómez, Mateo Chávez; Erick Gutiérrez, Luis Romo; Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Isaías Brizuela; Javier Hernández.
Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Luis Romo, Camilo Cándido; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Mateusz Bogusz; Luka Romero, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero.