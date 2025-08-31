English Edition
twitter YouTube
Get Updates
Get notified on match updates, sports news, and in-depth analysis!
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Sporting Buzz

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Chivas vs Cruz Azul EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Liga MX Apertura en TV y Online

By

El enfrentamiento de la Liga MX Apertura 2025 entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul promete ser un encuentro emocionante en el Estadio Akron, Zapopan, México, el 31 de agosto de 2025.

Ambos equipos buscan puntos cruciales para afianzarse en la tabla. Chivas, dirigidas por Gerardo Espinoza, han mostrado resiliencia a pesar de una forma inconsistente, tras una victoria por 2-1 contra Pachuca que las mantiene en puestos de Play-In.

Chivas vs Cruz Azul

Cruz Azul, bajo el mando de Martin Anselmi, está en gran momento, ubicado en el quinto lugar del Clausura 2025 con 25 puntos, invicto en sus últimos seis partidos, incluyendo una victoria por 1-0 sobre Chivas en marzo de 2025. Históricamente, Cruz Azul tiene una ligera ventaja con 13 victorias frente a las 7 de Chivas y 10 empates. Este choque promete intensidad, con Chivas aprovechando su localía y Cruz Azul buscando consolidar su posición en la élite.

Noticias del Equipo

Chivas

Chivas no contará con Carlos Cisneros por una lesión de ligamento cruzado, y Gilberto Sepulveda es duda tras una lesión en la cabeza sufrida contra Toluca en enero. Jugadores clave como Roberto Alvarado, exestrella de Cruz Azul, y Javier Hernández liderarán el ataque, con el joven talento Armando “La Hormiga” González presionando por un puesto titular tras recientes actuaciones destacadas. Alan Pulido y Luis Romo, quienes marcaron en la victoria contra Pachuca, serán fundamentales.

Cruz Azul

La Máquina no tendrá a Cristian Jiménez ni a Gabriel Fernández por lesiones, este último fuera por un problema de rodilla hasta finales de año. Ignacio Rivero, quien anotó el gol decisivo en el último enfrentamiento, y Mateusz Bogusz están en gran forma, con Luka Romero esperado para aportar creatividad. La solidez defensiva del equipo, con solo 11 goles recibidos esta temporada, será clave.

Chivas vs Cruz Azul Alineaciones Probables

Chivas (4-2-3-1)

Raúl Rangel; Alan Mozo, Jesús Orozco, Miguel Gómez, Mateo Chávez; Erick Gutiérrez, Luis Romo; Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Isaías Brizuela; Javier Hernández.

Cruz Azul (4-3-3)

Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Luis Romo, Camilo Cándido; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Mateusz Bogusz; Luka Romero, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero.

Chivas vs Cruz Azul Donde Ver: Detalles de Transmission EN VIVO

  • México: El partido Chivas vs. Cruz Azul se transmitirá en vivo el 31 de agosto de 2025 a las 8:05 PM (CDT) por Amazon Prime Video, con cobertura adicional en TUDN y ViX Premium.
  • Estados Unidos: El encuentro Chivas vs. Cruz Azul será transmitido en vivo el 31 de agosto de 2025 a las 11:05 PM (ET) por Telemundo y Universo, con streaming disponible en Fubo (prueba gratuita) y Peacock Premium.
  • España: El partido Chivas vs. Cruz Azul se podrá ver en vivo el 1 de septiembre de 2025 a las 5:05 AM (CEST) a través de plataformas de streaming como ViX y servicios de suscripción como Movistar+.
  • Reino Unido: El juego Chivas vs. Cruz Azul estará disponible para streaming en vivo el 31 de agosto de 2025 a las 4:05 AM (BST) por ViX, con posible cobertura en plataformas deportivas internacionales como Bet365 (sujeto a disponibilidad).
  • Argentina: El partido Chivas vs. Cruz Azul se transmitirá en vivo el 1 de septiembre de 2025 a las 12:05 AM (ART) por Star+ y ViX, con cobertura adicional en ESPN Latinoamérica.
  • Brasil: El partido Chivas vs. Cruz Azul será transmitido en vivo el 1 de septiembre de 2025 a las 12:05 AM (BRT) por Star+ y ViX, con posibles transmisiones en ESPN Brasil.
  • Perú: El encuentro Chivas vs. Cruz Azul se podrá ver en vivo el 31 de agosto de 2025 a las 10:05 PM (PET) a través de ViX y Star+, con transmisión en ESPN Latinoamérica.
  • Colombia: El partido Chivas vs. Cruz Azul será transmitido en vivo el 31 de agosto de 2025 a las 10:05 PM (COT) por ViX y Star+, con cobertura en ESPN Colombia.

Story first published: Sunday, August 31, 2025, 5:20 [IST]
Other articles published on Aug 31, 2025
More From Mykhel
Prev
Next
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out