Football Chivas vs Juarez En Vivo: Horario y Donde Ver el Partido de Jornada 5, Liga MX Apertura 2025 en Mexico y otros Paises? By MyKhel Staff Published: Sunday, August 17, 2025, 3:10 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Chivas de Guadalajara esta jugara contra FC Juarez en un partido importante de Liga MX apertura en Sabado, 16 de agosto.

El esperado duelo entre Chivas de Guadalajara y FC Juárez promete ser uno de los encuentros destacados de la Liga MX en esta jornada. El estadio Akron será testigo de un enfrentamiento en el que el club rojiblanco buscará consolidar su buen momento tras una serie de resultados positivos, mientras que Juárez intentará salir de su racha negativa y sumar puntos vitales para mejorar su posición en la tabla.

Chivas llega a este compromiso con la intención de mantener su invicto reciente y demostrar por qué sigue siendo uno de los equipos más competitivos del torneo. Con una plantilla que ha recuperado la confianza tras la recuperación de algunos jugadores clave, el equipo dirigido por Ricardo Cadena apuesta a un juego sólido y ofensivo para abrumar a su rival.

Por su parte, Juárez enfrenta una prueba difícil. Con resultados adversos en las primeras fechas, el equipo busca reponerse y encontrar el camino hacia la victoria. La presencia de jugadores con gol como Ángel Zaldívar será fundamental para intentar incomodar a la defensa local y sacar un buen resultado.

Chivas vs Juarez Alienaciones Probables

Chivas: Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Cade Cowell, Armando González, Efraín Álvarez

Juárez: Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Denzell García, Diego Ochoa, Guilherme Castilho, Jairo Torres, Ángel Zaldívar, Michael Santos, Avilés Hurtado

Chivas vs Juarez Hora del Partido

Estados Unidos: 7:05 PM ET

México: 5:05 PM (hora central)

Argentina: 8:05 PM

Brasil: 8:05 PM (hora de Brasilia)

Colombia: 6:05 PM

Uruguay: 8:05 PM

Canadá: 7:05 PM ET

Chivas vs Juarez En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver Hoy el Partido de Liga MX

México:

El partido Chivas vs. Juárez se transmitirá a las 5:05 PM (CDT) por Amazon Prime.

Estados Unidos:

Chivas vs. Juárez se podrá ver a las 7:05 PM ET / 4:05 PM PT en sabado por Telemundo, Universo, Fubo y Peacock.

Argentina:

El encuentro Chivas vs. Juárez estará disponible a las 8:00 PM (ART) en Chivastv.mx.

Brasil:

Chivas vs. Juárez se transmitirá a las 8:00 PM (BRT) por Chivastv.mx.

Colombia:

El partido Chivas vs. Juárez se podrá seguir a las 6:00 PM (COT) en Chivastv.mx.