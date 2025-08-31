Club America vs Pachuca EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Liga MX Apertura en TV y Online

Chivas vs Cruz Azul EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Liga MX Apertura en TV y Online

Club América se enfrenta a Pachuca en un emocionante encuentro de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, el sábado 30 de agosto de 2025.

América, actualmente en el segundo lugar de la tabla, viene de una sólida victoria por 4-2 contra Atlas, mostrando un ataque revitalizado con la incorporación de Allan Saint-Maximin, aunque Alex Zendejas aún no ha encontrado su mejor forma esta temporada.

Por su parte, Pachuca, en el cuarto puesto, llega tras un empate 1-1 contra Club León y busca aprovechar cualquier oportunidad ante un América que no puede permitirse errores en la cima de la clasificación. Este enfrentamiento promete ser un choque intenso, ya que ambos equipos están separados por solo un punto en la tabla, y la historia reciente muestra partidos competitivos con un promedio de 3.03 goles por encuentro entre ellos.

Club America vs Pachuca Noticias del equipo Para Club América, el entrenador André Jardine enfrenta dudas sobre las lesiones de Igor Lichnovsky y Henry Martín, lo que podría obligarlo a ajustar su alineación, aunque se espera que regrese a una formación similar a la que venció a Tigres (3-0). Alex Zendejas, a pesar de su sequía goleadora, sigue siendo clave, pero podría ser relegado al banquillo si Jardine opta por darle minutos a nuevos fichajes. Por el lado de Pachuca, el técnico Guillermo Almada podría no contar con su máximo goleador, Oussama Idrissi, debido a una leve lesión, pero jugadores como Jhonder Cádiz, Gastón Togni y Elías Montiel están listos para liderar al equipo. No se reportan suspensiones recientes, lo que permite a ambos equipos alinear plantillas competitivas. Club America vs Pachuca Alineaciones Probables Club América (4-2-3-1): Malagón; Álvarez, Cáceres, Juárez, Fuentes; Fidalgo, Dos Santos; Dilrosun, Sánchez, Zendejas; Dávila. Pachuca (4-2-3-1): Moreno; L. Rodríguez, Cabral, Barreto, González; Deossa, Pedraza; López, Montiel, Togni; Cádiz. Club America vs Pachuca En Vivo: Detalles de transmisión y horarios México: El partido se transmitirá en vivo por Channel 5, TUDN y estará disponible para streaming en Vix a partir de las 7:05 PM hora local (CST) el sábado 30 de agosto de 2025.

