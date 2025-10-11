Football Donde es Omar Bravo ahora despues el enfrenta juicio por abuso sexual agravado a menores en Jalisco? By Santiago Garcia Updated: Saturday, October 11, 2025, 16:32 [IST]

El exfutbolista internacional mexicano Omar Bravo, conocido por ser el máximo goleador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, se encuentra en el centro de un grave escándalo legal, enfrentándose a un juicio por presunto abuso sexual agravado a menores en el estado de Jalisco.

Bravo, de 45 años, fue detenido el 4 de octubre en Zapopan tras una denuncia formal presentada por la familia de la víctima.

Las acusaciones se derivan de múltiples incidentes que, según se informa, ocurrieron en los últimos seis años, y que involucran a la hija de la novia de Bravo, ahora de 17 años. Se alega que los primeros actos comenzaron cuando la niña tenía unos 11 años, y la madre de la víctima afirma que no se enteró hasta que su hija le reveló los detalles hace unas semanas.

Donde es Omar Bravo hoy?

Bravo se encuentra actualmente detenido en la Cárcel Metropolitana de El Salto, tras una moción legal que lo trasladó desde Puente Grande, un centro de alta seguridad con una reputación notoria. Las autoridades mexicanas han destacado la gravedad de los cargos: las pruebas incluyen numerosas capturas de pantalla de conversaciones y al menos una grabación de vídeo que implica a Bravo en una conducta sexual inapropiada directa.

La Fiscalía de Jalisco, en colaboración con los abogados de la víctima, ha presentado estos materiales como parte de su caso. La vista judicial inicial se celebró el 5 de octubre, donde Bravo fue acusado formalmente y un juez ordenó su prisión preventiva, citando la naturaleza del delito y el riesgo para la sociedad.

El 10 de octubre se celebró una audiencia procesal crucial, en la que se examinó si las pruebas disponibles eran suficientes para que el caso pasara a juicio. Si es declarado culpable según la legislación de Jalisco, Bravo se enfrenta a una posible pena de prisión de entre 5 y 27 años, una multa considerable y la prohibición de trabajar con menores o en entornos educativos de por vida.

Bravo, una figura venerada en el fútbol mexicano con un legado que abarca dos Copas del Mundo y una participación olímpica, sigue siendo considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.