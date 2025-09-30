Football Kairat vs Real Madrid EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el partido de Champions League en Espana, Mexico y Otros Paises? By Santiago Garcia Published: Tuesday, September 30, 2025, 21:25 [IST]

El debutante Kairat Almaty recibe este martes 30 de septiembre en el Estadio Central de Almaty al todopoderoso Real Madrid, en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Este duelo histórico, el primero entre un equipo kazajo y el gigante merengue, promete ser un David contra Goliat: los locales, que clasificaron tras eliminar a Celtic en penales, sueñan con dar la sorpresa en casa, donde suman nueve victorias en sus últimos 10 partidos.

A 4,000 kilómetros de Madrid, el viaje asiático complica la logística para los blancos, pero Carlo Ancelotti (o Xabi Alonso, según fuentes) exige una reacción inmediata tras la humillante derrota 5-2 ante el Atlético en el derbi liguero.

Noticias de Equipos

Kairat Almaty: Los kazajos arrancaron con ilusión, pero cayeron 4-1 ante Sporting de Lisboa en su estreno europeo. Vienen de un 3-1 liguero ante Zhenys, consolidando su segundo puesto en la Premier kazaja, a un punto del líder Astana. Sin embargo, las bajas lastran su ataque: los delanteros Joao Paulo y Elder Santana están fuera por roturas de ligamento cruzado anterior, mientras que Giorgi Zaria, Alexandr Zarutskiy y Temirlan Anarbekov también son duda por lesiones. El foco está en el joven Dastan Satpayev (17 años, apodado "el Lamine Yamal kazajo"), autor de 10 goles en liga, y en la solidez defensiva que mostró en qualifiers, con cuatro porterías a cero en casa. Rafael Urazbakhtin, DT, apela a la "unidad" del equipo para motivar a una afición que paralizó la ciudad en su clasificación.

Real Madrid: Los campeones vigentes sumaron tres puntos en su opener con un 2-1 ante Olympique de Marseille, pero el batacazo liguero ante el Atleti expuso fragilidades. Con 15 títulos de UCL, buscan su 16º, pero las lesiones azotan: Éder Militão (rodilla), Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold (isquiotibiales, 6-8 semanas), Ferland Mendy (muslo), Dani Carvajal (suspendido por roja) y posiblemente David Alaba son bajas. Ancelotti rotará para gestionar el jet lag, priorizando la recuperación antes del Clásico. Jude Bellingham y Vinícius Júnior lideran un ataque letal con Kylian Mbappé, pero la defensa improvisada (con canteranos como Raúl Asencio) es vulnerable.

Kairat vs Real Madrid Transmisión en Vivo: Cómo ver el partido de UCL 2024-25 del Real Madrid

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en Inglaterra?

El partido Kairat vs Real Madrid será transmitido por TNT Sports en Inglaterra a las 5:45 pm BST/ 4:45 pm GMT el martes 30 de septiembre.

Kairat vs Real Madrid Transmisión en Vivo en Estados Unidos

El partido de UCL 2024-25 Kairat vs Real Madrid se podrá ver en Paramount+ y TUDN en Estados Unidos. El partido comenzará a las 12:45 pm ET en EE. UU. el martes 30 de septiembre.

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en Canadá?

El partido Kairat vs Real Madrid se podrá ver en DAZN en Canadá desde las 12:45 pm EST el martes 30 de septiembre.

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en México?

El partido de PL Kairat vs Real Madrid será transmitido en Max desde las 10:45 am CDMX el martes 30 de septiembre.

Kairat vs Real Madrid: ¿Dónde ver en Brasil?

El partido de PL Kairat vs Real Madrid será transmitido en TNT Sports desde las 1:45 pm hora de Brasil el martes 30 de septiembre.

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en Argentina?

El partido de PL Kairat vs Real Madrid será transmitido en Fox Sports en Argentina desde las 1:45 pm hora local el martes 30 de septiembre.

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en Perú?

El partido Kairat vs Real Madrid se podrá ver en ESPN en Perú desde las 11:45 am hora local el martes 30 de septiembre.

¿Dónde ver Kairat vs Real Madrid en Venezuela?

El partido de PL Kairat vs Real Madrid será transmitido en ESPN en Venezuela desde las 12:45 pm hora local el martes 30 de septiembre.