Football Liga MX Apertura Tabla de Puntos: Tabla General de Apertura 2025-26 despues Jornada 10; Club America vs Atletico San Luis en 24 de Setiembre By Santiago Garcia Updated: Thursday, September 25, 2025

La Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se disputó entre los días 23 y 24 de septiembre. En esta fecha se vivieron encuentros emocionantes con varios resultados importantes que modificaron la tabla de posiciones.

Uno de los partidos destacados fue el empate 2-2 entre Puebla y Pachuca, donde ambos equipos mostraron un gran esfuerzo en el campo para repartir puntos. Por su parte, las Chivas de Guadalajara lograron una victoria importante de 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Akron, consiguiendo así tres puntos valiosos en su aspiración por meterse en los primeros lugares.

FC Juárez también tuvo una buena jornada al vencer 3-1 a Pumas UNAM, mientras que León y Mazatlán empataron 2-2 en un encuentro de alta intensidad. Club America tambien gano contra Atletico San Luis con un gol en la minuto 89 del partido.

El miércoles 24 se completaron los demás partidos con resultados sorprendentes, entre ellos la goleada de Toluca sobre Monterrey por 6-2, un marcador poco común en esta liga. Tigres derrotó 2-0 al Atlas, reafirmando su buen momento dentro del torneo, mientras que Cruz Azul empató 2-2 con Querétaro en un encuentro muy disputado.

Con estos resultados, la tabla general muestra a Cruz Azul como líder con 23 puntos, seguido por Monterrey con 22 puntos y Toluca posicionándose fuerte con 19 puntos. La competencia continúa muy reñida y la Jornada 10 agregó emoción a la lucha por la clasificación a la liguilla y los puestos de honor.

En resumen, esta fecha fue un reflejo del nivel competitivo de la Liga MX, con partidos intensos, sorpresas en resultados y la confirmación de candidatos en la parte alta de la tabla. Cada punto ganado o perdido será crucial en lo que resta del torneo Apertura 2025.

Equipo y Posicion Partidos jugados (PJ) Ganados (G) Empatados (E) Perdidos (P) Goles a favor y en contra (GF-GC) Diferencia de goles (DG) Puntos (PTS) 1. Cruz Azul 10 7 3 0 21-12 +9 24 2. Toluca 10 7 1 2 28-13 +15 22 3. Monterrey 10 7 1 2 22-17 +5 22 4. Club América 10 6 3 1 19-10 +9 21 5. Tigres 10 5 4 1 19-9 +10 19 6. Tijuana 10 4 4 2 19-11 +8 16 7. FC Juárez 10 4 3 3 13-12 +1 15 8. Pachuca 10 4 2 4 13-12 +1 14 9. Pumas 10 3 4 3 13-13 0 13 10. León 10 3 3 4 10-16 -6 12 11. Chivas 10 3 2 5 14-17 -3 11 12. Atlético de San Luis 10 3 1 6 15-16 -1 10 13. Santos Laguna 10 3 1 6 13-17 -4 10 14. Necaxa 10 2 3 5 9-17 -8 9 15. Mazatlán FC 10 1 5 4 12-17 -5 8 16. Querétaro FC 10 2 2 6 11-18 -7 8 17. Atlas 10 1 4 5 15-24 -9 7 18. Puebla 10 1 2 7 9-24 -15 5