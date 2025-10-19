Football Lionel Messi gana la Bota de Oro 2025 tras triplete en la goleada del Inter Miami ante Nashville By Santiago Garcia Published: Sunday, October 19, 2025, 21:13 [IST]

Lionel Messi volvió a brillar con luz propia el 18 de octubre de 2025, guiando al Inter Miami CF a una contundente victoria 5-2 sobre el Nashville SC en el Geodis Park.

El capitán argentino marcó un espectacular triplete y dio una asistencia, asegurando el tercer lugar del club en la Conferencia Este y conquistando su primera Bota de Oro en la MLS.

Messi abrió el marcador al minuto 35 con un disparo con efecto al ángulo, pero Nashville remontó temporalmente gracias a Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. En la segunda mitad, el astro rosarino empató de penalti en el 63' y poco después, Baltasar Rodríguez adelantó a Miami. Messi completó su triplete al 81' tras una brillante combinación con Luis Suárez, y en tiempo añadido asistió a Telasco Segovia para sellar el 5-2 definitivo.

Con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, Messi terminó la temporada con 48 participaciones de gol, quedando a solo una del récord histórico de Carlos Vela (49 en 2019). Superó a Denis Bouanga y Sam Surridge (24 goles cada uno) para hacerse con la Bota de Oro. Además, estableció un nuevo récord de 28 goles desde jugada abierta -la mayor cifra en una sola temporada de la MLS- y se convirtió en el primer jugador del Inter Miami en lograr este galardón.

El ocho veces ganador del Balón de Oro también lideró la liga en asistencias y se perfila como ganador del premio MVP "Landon Donovan" por segundo año consecutivo. Ahora, el Inter Miami enfrentará nuevamente a Nashville en la primera ronda de los playoffs, en una serie al mejor de tres encuentros, con Messi decidido a llevar al club hacia su primer título de la MLS Cup.