English Edition
Pro Kabaddi League 2025
twitter YouTube
Get Updates
Get notified on match updates, sports news, and in-depth analysis!
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Sporting Buzz

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Lionel Messi gana la Bota de Oro 2025 tras triplete en la goleada del Inter Miami ante Nashville

By Santiago Garcia
Add as a preferred source on Google

Lionel Messi volvió a brillar con luz propia el 18 de octubre de 2025, guiando al Inter Miami CF a una contundente victoria 5-2 sobre el Nashville SC en el Geodis Park.

El capitán argentino marcó un espectacular triplete y dio una asistencia, asegurando el tercer lugar del club en la Conferencia Este y conquistando su primera Bota de Oro en la MLS.

Lionel Messi gana la Bota de Oro 2025 tras triplete en la goleada del Inter Miami ante Nashville
Lionel Messi (Foto: Inter de Miami)

Messi abrió el marcador al minuto 35 con un disparo con efecto al ángulo, pero Nashville remontó temporalmente gracias a Sam Surridge y Jacob Shaffelburg. En la segunda mitad, el astro rosarino empató de penalti en el 63' y poco después, Baltasar Rodríguez adelantó a Miami. Messi completó su triplete al 81' tras una brillante combinación con Luis Suárez, y en tiempo añadido asistió a Telasco Segovia para sellar el 5-2 definitivo.

Con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, Messi terminó la temporada con 48 participaciones de gol, quedando a solo una del récord histórico de Carlos Vela (49 en 2019). Superó a Denis Bouanga y Sam Surridge (24 goles cada uno) para hacerse con la Bota de Oro. Además, estableció un nuevo récord de 28 goles desde jugada abierta -la mayor cifra en una sola temporada de la MLS- y se convirtió en el primer jugador del Inter Miami en lograr este galardón.

El ocho veces ganador del Balón de Oro también lideró la liga en asistencias y se perfila como ganador del premio MVP "Landon Donovan" por segundo año consecutivo. Ahora, el Inter Miami enfrentará nuevamente a Nashville en la primera ronda de los playoffs, en una serie al mejor de tres encuentros, con Messi decidido a llevar al club hacia su primer título de la MLS Cup.

Story first published: Sunday, October 19, 2025, 21:13 [IST]
Other articles published on Oct 19, 2025
More From Mykhel
Prev
Next
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out