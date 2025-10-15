Football Lionel Messi rompe record historico de asistencias mientras Argentina ganar contra Puerto Rico By Santiago Garcia Published: Wednesday, October 15, 2025, 8:09 [IST]

Argentina exhibió todo su poder como campeona del mundo en Fort Lauderdale, venciendo por 6-0 a Puerto Rico en el Chase Stadium en un amistoso que también marcó el regreso triunfal de Lionel Messi al seleccionado nacional.

Messi, recién salido de una actuación brillante con el Inter Miami - donde anotó dos goles y dio una asistencia ante Atlanta United, disipó cualquier duda sobre su estado físico. Portando el brazalete de capitán, el jugador de 38 años dirigió el ataque argentino con su precisión y genialidad características.

El primer gol llegó después de que Messi estrellara el balón en el travesaño al minuto 14, con Alexis Mac Allister rematando el rebote de cabeza. Minutos más tarde, un pase perfecto de Messi habilitó a Gonzalo Montiel, cuyo potente disparo puso el 2-0. Ya en la parte final del encuentro, un extraordinario pase filtrado del capitán permitió que Lautaro Martínez completara su doblete. Argentina impuso su dominio total, con dos goles de Mac Allister, uno de Montiel y otro en propia puerta.

Récord histórico de asistencias de Messi

Más allá del resultado, el partido quedó marcado por la historia. Con sus dos asistencias, Messi alcanzó las 60 en partidos internacionales, superando el registro de Landon Donovan y convirtiéndose en el máximo asistidor de todos los tiempos en la historia del fútbol masculino según la FIFA.

En todas las competiciones, Messi acumula ahora 396 asistencias, apenas cuatro para llegar al hito de las 400, además de 886 goles, lo que eleva su cuenta combinada de goles y asistencias a 1.382.

El entrenador Lionel Scaloni administró cuidadosamente sus minutos, consciente de equilibrar la carga de trabajo con los preparativos para el Mundial 2026. El encuentro, originalmente programado para Chicago pero trasladado a Miami por razones logísticas, atrajo a un público total, ansioso por presenciar otro capítulo en la inigualable leyenda de Messi.