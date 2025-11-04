Football Liverpool vs Real Madrid: Posible alineacion del Real Madrid ante Liverpool en Champions League By Santiago Garcia Published: Tuesday, November 4, 2025, 18:43 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Real Madrid visitará Anfield para medirse ante el Liverpool este martes 4 de noviembre, en uno de los enfrentamientos más esperados de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El equipo español llega a Merseyside con la intención de mantener su liderazgo europeo, mientras que los 'Reds', tras un inicio de temporada irregular, buscan reafirmar su jerarquía en casa ante un público ansioso por revivir viejas glorias europeas.

El partido tendrá un componente emocional adicional: el regreso de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés, que dejó el Liverpool el pasado verano para fichar por el Real Madrid, volverá a enfrentarse al club donde se formó y con el que conquistó múltiples títulos, incluyendo la Premier League y la Champions. Su salida no fue bien recibida por los aficionados del Liverpool, y recientemente, su mural en la ciudad fue vandalizado.

Según informa el diario Marca, el entrenador Xabi Alonso podría dejar a Alexander-Arnold en el banquillo al inicio del encuentro, dando paso a Federico Valverde como lateral derecho improvisado. El inglés ha disputado solo cinco partidos con el club madrileño desde su llegada, y es probable que tenga minutos en la segunda parte.

Vinícius Jr., protagonista de una reciente discusión con Alonso durante el triunfo en el Clásico ante el Barcelona (2-1), apunta a ser titular. Por su parte, Jude Bellingham asumirá un rol más ofensivo junto a Eduardo Camavinga en el mediocampo. En ataque, Kylian Mbappé, que suma ya 19 goles en todas las competiciones, comandará la delantera blanca en su primera visita a Anfield con la camiseta del Real Madrid.

Liverpool vs Real Madrid: Posible alineación del Real Madrid ante Liverpool

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Vinícius Jr., Jude Bellingham, Kylian Mbappé.