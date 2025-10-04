Football Real Madrid vs Villarreal En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido en Espana, Mexico y Otros Paises? By Santiago Garcia Published: Saturday, October 4, 2025, 23:01 [IST]

El Real Madrid recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu este sábado 4 de octubre a las 21:00 horas, en un duelo clave de la jornada 8 de LaLiga que podría permitir a los blancos asaltar el liderato, actualmente en manos del Barcelona.

Los de Xabi Alonso, segundos con 18 puntos, buscan recuperarse de la dura derrota 5-2 ante el Atlético en el derbi madrileño, que rompió su racha invicta en liga. En Champions, respondieron con un 5-0 ante el Kairat, destacando el hat-trick de Kylian Mbappé, quien suma 13 goles esta temporada.

El Villarreal, tercero con 16 puntos, llega en gran forma: invicto en sus últimos cuatro partidos entre todas las competiciones, con tres victorias ligueras consecutivas y un empate 2-2 ante la Juventus en Champions. Bajo Marcelino, el Submarino Amarillo ha ganado cinco de sus siete encuentros ligueros, aunque solo uno de cuatro fuera de casa.

Jugadores como Tajon Buchanan (3 goles) y Georges Mikautadze son amenazas clave.En el historial reciente, el Real Madrid domina: ganó ambos duelos la temporada pasada (2-0 en casa y 2-1 fuera) y solo ha perdido dos veces ante el Villarreal en los últimos siete años. En total, 30 victorias blancas frente a 6 amarillas en 53 enfrentamientos.

Sin embargo, los encuentros suelen ser goleadores, con ambos equipos marcando en varios de los últimos.El Madrid arrastra problemas defensivos por lesiones (Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy fuera), pero recupera a Militão.

Real Madrid vs Villarreal En Vivo, Transmision Hoy

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en España?

El partido se puede ver en LaLiga TV y Movistar LaLiga el sábado 4 de Octubre desde las 9 pm CEST.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en México?

El partido se puede ver en Sky Sports y ESPN Latinoamérica el sábado 4 de Octubre desde las 1 pm CDT.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Estados Unidos?

El partido se puede ver en ESPN+ y Univision Deportes el sábado 4 de Octubre desde las 3 pm ET.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Argentina?

El partido se puede ver en D Sports, ESPN Argentina el sábado 4 de Octubre desde las 4 pm ART.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Brasil?

El partido se puede ver en ESPN Brasil y GloboPlay el sábado 4 de Octubre desde las 4 pm BRT.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Perú?

El partido se puede ver en ESPN, D Sports el sábado 4 de Octubre desde las 2 pm PET.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal en Uruguay?

El partido se puede ver en ESPN Uruguay el sábado 4 de Octubre desde las 4 pm UYT.