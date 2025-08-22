Football Liga de Quito vs Botafogo En Vivo: A que Hora, Canal y Donde Ver el Partido de Copa Libertadores? By MyKhel Staff Published: Friday, August 22, 2025, 2:05 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

LDU Quito recibe a Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el jueves 21 de agosto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

Botafogo llega con ventaja tras ganar 1-0 en el partido de ida en Río de Janeiro, gracias a un gol de Artur a los 14 segundos. LDU necesita remontar con una victoria por dos goles para avanzar directamente a cuartos de final, mientras que un triunfo por 1-0 o un empate en el global llevaría la serie a penales. La altitud de Quito (2.850 metros) será un factor clave, junto con la necesidad de LDU de atacar y la experiencia de Botafogo como campeón defensor.

Noticias del Equipo

LDU Quito:

Bajas: Josue Cuero sigue lesionado (fractura facial, regreso en septiembre) y Gian Franco Allala está en duda por problemas pulmonares, aunque viajó a Río para el partido de ida.

Regresos: Se espera que Gonzalo Valle regrese al arco tras descansar, junto con Richard Mina, Bryan Ramírez, Jeison Medina y Lisandro Alzugaray, quienes podrían volver al XI titular para buscar la remontada.

Claves: LDU apostará por un 4-3-3 ofensivo, con Alzugaray en la creación y la velocidad de sus extremos. Jugadores como Gabriel Villamil y Jeison Medina serán fundamentales.

Botafogo:

Bajas: Bastos (lesión de rodilla, regreso en octubre), Cuiabano (esguince de tobillo), Kaio (lesión muscular) y Jordan Barrera (esguince de tobillo). Marlon Freitas también está en duda.

Claves: Bajo la dirección de Davide Ancelotti, Botafogo confía en su solidez defensiva y en jugadores como Artur (goleador en la ida), Alex Telles y Jefferson Savarino. Arthur Cabral liderará el ataque.

Liga de Quito vs Botafogo Alineaciones Probables

LDU Quito (4-3-3): Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina, Bryan Ramírez. DT: Tiago Nunes.

Botafogo (4-2-3-1): John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Jefferson Savarino, Ángel Montoro; Arthur Cabral. DT: Davide Ancelotti.

Historial Reciente

En los últimos cuatro enfrentamientos: Botafogo ganó 1 (2-1 en 2024), LDU ganó 1 (1-0 en 2024), y hubo dos empates (0-0 en 2023). LDU muestra fortaleza como local, lo que equilibra el duelo.

Liga de Quito vs Botafogo Transmisión y Streaming en Vivo

Brasil: Hora: 19:00 (Brasilia)

Canales de TV: ESPN

Streaming: Disney+ (estándar y premium), Paramount+

Argentina: Hora: 19:00 (Argentina)

Canales de TV: Fox Sports

Streaming: Disney+, Star+

Perú: Hora: 17:00 (Perú)

Canales de TV: ESPN

Streaming: Disney+

EE.UU.: Hora: 15:00 PT / 18:00 ET

Canales de TV: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Streaming: Fubo, Fanatiz, beIN SPORTS Connect

México: Hora: 16:00 (CDMX)

Canales de TV: ESPN3

Streaming: Disney+, Star+