PSG vs Bayern Múnich Transmisión en Vivo: Dónde y Cuándo Ver el Partido de la UEFA Champions League por TV y en Línea?

PSG vs Bayern Múnich Transmisión en Vivo: Los campeones defensores de Europa, Paris Saint-Germain, se preparan para un enfrentamiento estelar de la UEFA Champions League contra un Bayern Múnich en gran forma en el Parc des Princes este martes.
Será el tercer duelo entre ambos equipos en un año, y los dos llegan invictos en la fase de liga. El PSG buscará repetir su victoria en los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Bayern a principios de año, pero el equipo de Vincent Kompany atraviesa una racha impresionante: 15 victorias en 15 partidos esta temporada, siendo el único club con un registro perfecto en las principales ligas europeas.
Con tres victorias en tres partidos de Champions, solo uno de los dos mantendrá su récord intacto en París. El PSG de Luis Enrique enfrenta ausencias importantes: Désiré Doué está lesionado y Illia Zabarnyi se encuentra suspendido tras su expulsión contra el Bayer Leverkusen. Marquinhos probablemente forme dupla en defensa con Willian Pacho, mientras que el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, liderará el ataque.
Por su parte, el Bayern sigue sin Alphonso Davies, Hiroki Itō y Jamal Musiala, aunque la recuperación de Davies avanza más rápido de lo previsto. Se espera que Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise regresen al once titular tras jugar pocos minutos el fin de semana, mientras que Aleksandar Pavlović fue reservado para llegar fresco a este duelo. La principal duda de Kompany está en el lateral izquierdo, donde Raphaël Guerreiro, Tom Bischof y Josip Stanišić compiten por el puesto.
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en India?
Transmisión en vivo por Sony Sports Network o en streaming a través de la aplicación y el sitio web SonyLiv. Hora de inicio: 1:30 AM IST (5 de noviembre).
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en el Reino Unido?
Transmisión por TNT Sports o en línea por Discovery+ y Amazon Prime Video. Hora de inicio: 8:00 PM BST (4 de noviembre).
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en Estados Unidos?
Disponible en streaming por Paramount+. Hora de inicio: 3:00 PM ET (4 de noviembre).
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en Australia?
Transmisión y streaming en Stan Sport. Hora de inicio: 6:00 AM AEST (5 de noviembre).
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en Nigeria?
Transmisión por SuperSport. Hora de inicio: 9:00 PM WAT (4 de noviembre).
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich en España?
Transmisión por Movistar Plus+. Hora de inicio: 9:00 PM CEST (4 de noviembre).