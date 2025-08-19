English Edition
twitter YouTube
Get Updates
Get notified on match updates, sports news, and in-depth analysis!
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Sporting Buzz

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el parido de La Liga en TV y Online?

By MyKhel Staff

El Real Madrid comienza su temporada de La Liga 2025-26 enfrentándose a Osasuna en el Santiago Bernabéu el 19 de agosto de 2025, con Xabi Alonso como nuevo técnico.

Real buscando recuperar el título liguero tras quedar segundos ante el Barcelona el año pasado, mientras que Osasuna, dirigido por Alessio Lisci, aspira a consolidarse en la mitad alta de la tabla tras su novena posición en 2024-25.

Real Madrid vs Osasuna

El Real Madrid, que no pierde ante Osasuna en La Liga desde 2011, parte como claro favorito a pesar de las bajas por lesión de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, y la sanción de Antonio Rüdiger, confiando en los refuerzos Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras para fortalecer la plantilla.

Osasuna, con pocos movimientos en el mercado y una pretemporada irregular con solo una victoria, tendrá un reto complicado en el Bernabéu, donde el tridente ofensivo del Real Madrid, compuesto por Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Brahim Díaz, promete ser decisivo, aunque Ante Budimir podría causar problemas al contraataque.

Se espera un encuentro disputado, con el Real Madrid probablemente ganando 2-0, aprovechando su solidez en casa y la calidad de su plantilla a pesar de una preparación limitada.

Real Madrid vs Osasuna Detalles de Partido

Martes, 19 de Agosto

Hora: 9 pm CET en Espana

Estadio: Santiago Bernabeu

Real Madrid vs Osasuna Alienacion Probables

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappé, Vinicius

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola; Oroz, Muñoz, Gómez; Budimir

Donde Ver Real Madrid vs Osasuna En Vivo Hoy en TV y Online?

Reino Unido

Los aficionados en el Reino Unido podrán ver el partido en Premier Sports a las 8:00 PM BST del martes 19 de agosto.

Estados Unidos

El encuentro estará disponible en ESPN+ a partir de las 3:00 PM ET del martes 19 de agosto.

España

En España, el partido se retransmitirá en Movistar+ y M+ LALIGA TV a las 9:00 PM CEST del martes 19 de agosto.

Mexico

El partido comienza 1 pm Centro Mexico en Martes y ver el partido en Canal 5 y Sky Mexico.

Argentina

Hora: 4 pm en Martes

Canal: Disney +, DirecTV y ESPN

Brasil

Hora: 4 pm Brasilia, 3 pm Manaus

Canal: Disney +, ESPN

Chile

Hora: 3 pm

Canal: Disney+, ESPN

Story first published: Tuesday, August 19, 2025, 22:57 [IST]
Other articles published on Aug 19, 2025
More From Mykhel
Prev
Next
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out