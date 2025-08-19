Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el parido de La Liga en TV y Online?

El Real Madrid comienza su temporada de La Liga 2025-26 enfrentándose a Osasuna en el Santiago Bernabéu el 19 de agosto de 2025, con Xabi Alonso como nuevo técnico.
Real buscando recuperar el título liguero tras quedar segundos ante el Barcelona el año pasado, mientras que Osasuna, dirigido por Alessio Lisci, aspira a consolidarse en la mitad alta de la tabla tras su novena posición en 2024-25.
El Real Madrid, que no pierde ante Osasuna en La Liga desde 2011, parte como claro favorito a pesar de las bajas por lesión de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, y la sanción de Antonio Rüdiger, confiando en los refuerzos Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras para fortalecer la plantilla.
Osasuna, con pocos movimientos en el mercado y una pretemporada irregular con solo una victoria, tendrá un reto complicado en el Bernabéu, donde el tridente ofensivo del Real Madrid, compuesto por Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Brahim Díaz, promete ser decisivo, aunque Ante Budimir podría causar problemas al contraataque.
Se espera un encuentro disputado, con el Real Madrid probablemente ganando 2-0, aprovechando su solidez en casa y la calidad de su plantilla a pesar de una preparación limitada.
Martes, 19 de Agosto
Hora: 9 pm CET en Espana
Estadio: Santiago Bernabeu
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappé, Vinicius
Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola; Oroz, Muñoz, Gómez; Budimir
Los aficionados en el Reino Unido podrán ver el partido en Premier Sports a las 8:00 PM BST del martes 19 de agosto.
El encuentro estará disponible en ESPN+ a partir de las 3:00 PM ET del martes 19 de agosto.
En España, el partido se retransmitirá en Movistar+ y M+ LALIGA TV a las 9:00 PM CEST del martes 19 de agosto.
Mexico
El partido comienza 1 pm Centro Mexico en Martes y ver el partido en Canal 5 y Sky Mexico.
Hora: 4 pm en Martes
Canal: Disney +, DirecTV y ESPN
Hora: 4 pm Brasilia, 3 pm Manaus
Canal: Disney +, ESPN
Hora: 3 pm
Canal: Disney+, ESPN