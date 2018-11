Reliance Foundation Youth Nationals: South India student-athletes maintain supremacy

Being held at the SAI complex, Chennai and Bengaluru athletes won 3 gold each, while Hyderabad bagged 2 and Trivandrum managed its first gold. However, Chennai continues to leads the overall pack winning 5 silver and 7 bronze today to take their total tally to 9 Gold, 10 Silver and 12 bronze in two days.

In the key highlights of the day, Sanika Nate of DAV Bhandup-Mumbai won the gold with 12.76 seconds in Senior Girls 00-meter run. Mumbai added another gold to its kitty with Siya Sawant of Lakshdham HS Goregaon-Mumbai bagging the 200-meter Sub Junior Girls final with 26.99 seconds.

Results (Day 2):

College Girls:

1500 M - Divya Pandey: MKJK Mahavidyalaya (Rohtak) 5:09.37 sec; 2. N Suchitra - St. Ann's Mehdipatnam (Hyderabad) 5:11.17 sec; 3. Aishwarya M - MOP Vaishnav College for Women (Chennai) 5:11.82 sec.

High Jump: Madhumitha A - Selvam Arts & Science College (Chennai) 1.57 M; 2. Sarmistha Halder - Charuchandra College (Kolkata) 1.51 M, 3. Shalu Singh - Chhtrapati Shahu Ji Maharaj University (Lucknow) 1.48 M.

College Boys:

1500 M: Alan Jose - Mar Ivanios Autonomous College (Trivandrum) 4:05.08 sec, 2. Laxman B - Al Ameen Arts Science & Commerce (Bengaluru) 4:05.75 sec, 3. Rohit Mandavkar - SK Somaiya College of Arts Science & Commerce, Vidyavihar East ( Mumbai ) 4:07.36 sec.

200 M: Amlan Borgohain - Avinash College of Commerce (Hyderabad) - 22.06 sec, 2. MD Alamgir Hossain - Latbagan High School HS (Kolkata) - 22.08 sec, 3. Parveen Kumar - Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College, (Patiala) 22.41 sec.

Senior Boys:

100 M: Shashikant Virupakshappa - Al Ameen PU College (Bengaluru) 10.90 sec, 2. Mohd. Akram - Guru Gobind Singh Sports College (Lucknow) 10.93 sec, 3. Bapi Shrikh - Sindrani Sabitri HSHS (Kolkata) 11.11 sec.

800 M: Harjot Singh - Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College, (Patiala) 1:58.36 sec, 2. Siva Prakash A - Alagappa Schools (Chennai) 1:58.79 sec, 3. Vishal Singh - Govt Boys SSS New Kondli (Delhi ) 1:58.86 sec.

Triple Jump: Naveen B - Al Ameen PU College (Bengaluru) 14.38 M, 2. Sakthikumar R - Alagappa Schools, Purusawalkam (Chennai) 14.11M, 3. Jegatheesan M - Khajamian HSSC (Chennai) 14.02 M.

Senior Girls:

100 M: Sanika Nate - DAV Bhandup (Mumbai) 12.76, 2. Apoorva Pawar - HR College of Commerce & Economics Churchgate (Mumbai) 12.82 Sec, 3. Madhubaarathi M - Selvam HSS (Chennai) 12.86sec.

800 M: 1. Donthu Laxmi - Telangana State Sports School (Hyderabad) 2:17.21 sec, 2. Arpitha Bangarappa - Govt Pre University College (Bengaluru) 2:17.82 sec, 3. Kiruthiha R - St. Dominic Girls HSS (Chennai) 2:19.90 sec.

Triple Jump: Sangeetha R - St. Dominic Girls HSS (Chennai) 11.98 M, 2. Vishrutha C - GRD CPF Matriculation HSS (Chennai) 11.79 M, 3. Indhu M - Sri VDS Jain HSS (Chennai) 11.27 M.

Junior Boys:

400 M: Shobhit Rathee - Saraswati Vandana SSS (Rohtak) 50.94 Sec, 2. Pradeep S -Velammal Matriculation HSS (Chennai) 52.18 sec, 3. Mohd. Imran - Dr Zakir Husain SRSS (Delhi) 52.31Sec.

2000 M: 1. Gagan Singh - Govt. SR. Sec. School Pinjore (Patiala) 5:44.78 Sec, 2. Parvej Khan Khan - Mewat Public School, (Rohtak) 5:45.60 Sec, 3. Aftab Ansari - G.B.S.S. School Kondli Ghadoli Mayur Vihar (Delhi) 5:54.89 Sec.

Long Jump: Chitaranjan RRJ - Sri Ramakrishna HSS (Chennai) 6.67 M, 2. Arjun Chahal - Janta Inter College (Delhi) 6.55 M, 3. ASISH PODDER - Nimta High Sschol (Kolkata) 6.05 M.

Junior Girls

400 M: 1. Swastidipa Karmakar - Mozepur Bharati Vidyamandir (Kolkata) 56.68 sec, 2. Jyoti Rani - Methodist Girls Inter College Moradabad (Delhi) 59.76 sec, 3. Vikhashini C - GRD CPF Matriculation HSS (Chennai) 59.88 sec.

2000 M: 1. Pushpa Yadav - Nari Shiksha Niketan Inter College (Lucknow) 6:54.44 sec, 2. Ananya Rajbhansi - Kalyannagar Vidyapith For Girls (Kolkata) 6:59.14 sec, 3. Krithika M - Corporation Higher Secondary School, Rathinapuri (Chennai) 7:01.16 sec.

Sub Junior Boys:

200 M: 1. Kishanu Das - Ramnarayanpur ACS Vidyaniketan (Kolkata) 24.07 sec, 2. Jatin Chaudhary - Shri Pratap Singh Inter College (Lucknow) 24.38 Sec, 3. Abhijit Das - Aryavart HSS (Guwahati) 24.57 Sec.

High Jump: 1. Pravith Upadhyaya - Sri Sri Ravishankar Vidyamandir - (Bangalore) 1.63 M, 2. Rithick B - Maharishi Vidyamandir (Chennai) 1.60 M, 3. Damalla Chandra - Telangana State Sports S (Hyderabad) 1.55 M.

Sub Junior Girls

200 M: Siya Sawant - Lakshdham HS Goregaon (Mumbai) - 26.99 Sec, 2. Kiah Devendra Pisat - Gokuldham HS & Jr. College Goregaon (Mumbai) - 27.43, 3. Prachi Ahlawat - Kisan Inter College (Lucknow)- 27.58 sec.

Courtesy: Media Release