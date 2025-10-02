ILT20 Squads: Full List of Players of All Six Teams after Auction

The ILT20 2025 auction witnessed a mix of high-value signings and bargain picks, with franchises investing smartly across categories.
Among the UAE capped players, Junaid Siddique emerged as the most expensive, securing a USD 170,000 deal with Sharjah Warriorz through the RTM card, while MI Emirates retained Muhammad Rohid fr USD 140,000.
In the overseas full-member section, Andre Fletcher was the headline buy at USD 260,000 for MI Emirates, followed by Scott Currie's surprise USD 250,000 move to Dubai Capitals. Sharjah Warriorz splashed USD 120,000 on South African all-rounder Dwaine Pretorius, while Gulf Giants spent USD 170,000 on Liam Dawson. Associate talent also found good value, with Brandon McMullen bagging USD 110,000 at Abu Dhabi Knight Riders.
However, big names such as Ravichandran Ashwin, Saim Ayub, and Mohammad Amir surprisingly went unsold despite their international pedigree, showing how franchises are prioritizing current form and balance over reputation.
