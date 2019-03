Indian Premier League (IPL) 2019: Full Schedule, date, time, venue of all 56 league matches

Each of the eight franchises will play their 7 home games at their respective venues. The BCCI couldn't announce the full schedule of this year's IPL season because of the matches are coinciding with the general elections. Earlier, the BCCI released the schedule for the first two weeks.

Defending champions Chennai Super Kings (CSK) are going to face Royal Challengers Bengaluru (RCB) at MA Chidambaram Stadium on March 23.

The matches on weekdays will begin at 8 PM (IST) while those on the weekends will start at 4 PM and 8 PM respectively.

Here is the full schedule (from March 23 to May 5):

Saturday, March 23:

Match 1: Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru at 8pm IST in Chennai

Sunday, March 24:

Match 2: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad at 4pm IST in Kolkata

Match 3: Mumbai Indians vs Delhi Capitals at 8pm IST in Delhi

Monday, March 25:

Match 4: Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Jaipur

Tuesday, March 26:

Match 5: Delhi Capitals vs Chennai Super Kings at 8pm IST in Delhi

Wednesday, March 27:

Match 6: Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Kolkata

Thursday, March 28:

Match 7: Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians at 8pm IST in Bengaluru

Friday, March 29:

Match 8: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals at 8pm IST in Hyderabad

Saturday, March 30:

Match 9: Kings XI Punjab vs Mumbai Indians at 4pm IST in Mohali

Match 10: Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Delhi

Sunday, March 31:

Match 11: Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru at 4pm IST in Hyderabad

Match 12: Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals at 8pm IST in Chennai

Monday, April 1:

Match 13: Kings XI Punjab vs Delhi Capitals at 8pm IST in Mohali

Tuesday, April 2:

Match 14: Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru at 8pm IST in Jaipur

Wednesday, April 3:

Match 15: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings at 8pm IST in Mumbai

Thursday, April 4:

Match 16: Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Delhi

Friday, April 5:

Match 17: Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Bengaluru

Saturday, April 6:

Match 18: Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab at 4pm IST in Chennai

Match 19: Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians at 8pm IST in Hyderabad

Sunday, April 7:

Match 20: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals at 4pm IST in Bengaluru

Match 21: Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Jaipur

Monday, April 8:

Match 22: Kings XI Punjab vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Mohali

Tuesday, April 9:

Match 23: Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Chennai

Wednesday, April 10:

Match 24: Mumbai Indians vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Mumbai

Thursday, April 11:

Match 25: Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings at 8pm IST in Jaipur

Friday, April 12:

Match 26: Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals at 8pm IST in Kolkata

Saturday, April 13:

Match 27: Mumbai Indians vs Rajasthan Royals at 4pm IST in Mumbai

Match 28: Kings XI Punjab vs Royal Challengers Bengaluru at 8pm IST in Mohali

Sunday, April 14:

Match 29: Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings at 4pm IST in Kolkata

Match 30: Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals at 8pm IST in Hyderabad

Monday, April 15:

Match 31: Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru at 8pm IST in Mumbai

Tuesday, April 16:

Match 32: Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals at 8pm IST in Mohali

Wednesday, April 17:

Match 33: Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings at 8pm IST in Hyderabad

Thursday, April 18:

Match 34: Delhi Capitals vs Mumbai Indians at 8pm IST in Delhi

Friday, April 19:

Match 35: Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru at 8pm IST in Kolkata

Saturday, April 20:

Match 36: Rajasthan Royals vs Mumbai Indians at 4pm IST in Jaipur

Match 37: Delhi Capitals vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Delhi

Sunday, April 21:

Match 38: Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders at 4pm IST in Hyderabad

Match 39: Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings at 8pm IST in Bengaluru

Monday, April 22:

Match 40: Rajasthan Royals vs Delhi Capitals at 8pm IST in Jaipur

Tuesday, April 23:

Match 41: Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Chennai

Wednesday, April 24:

Match 42: Royal Challengers Bengaluru vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Bengaluru

Thursday, April 25:

Match 43: Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals at 8pm IST in Kolkata

Friday, April 26:

Match 44: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians at 8pm IST in Chennai

Saturday, April 27:

Match 45: Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Jaipur

Sunday, April 28:

Match 46: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru at 4pm IST in Delhi

Match 47: Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians at 8pm IST in Kolkata

Monday, April 29:

Match 48: Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab at 8pm IST in Hyderabad

Tuesday, April 30:

Match 49: Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals at 8pm IST in Bengaluru

Wednesday, May 1:

Match 50: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals at 8pm IST in Chennai

Thursday, May 2:

Match 51: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Mumbai

Friday, May 3:

Match 52: Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Mohali

Saturday, May 4:

Match 53: Delhi Capitals vs Rajasthan Royals at 4pm IST in Delhi

Match 54: Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad at 8pm IST in Bengaluru

Sunday, May 5:

Match 55: Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings at 4pm IST in Mohali

Match 56: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders at 8pm IST in Mumbai