Football Barcelona vs Olympiacos En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver El Partido de Champions League en TV y Online?

El FC Barcelona recibe al Olympiacos este martes 21 de octubre de 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Los culés, tras vencer al Newcastle por 2-1 y caer por 1-2 ante el PSG, necesitan sumar tres puntos para afianzarse en la competición, especialmente con el Clásico contra el Real Madrid en el horizonte.

Por su parte, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, aún sin goles en Europa tras empatar 0-0 con el Pafos y perder 0-2 ante el Arsenal, busca sorprender con su estilo contragolpeador.El Barcelona llega tras una victoria agónica en LaLiga por 2-1 frente al Girona, con Ronald Araujo como héroe al marcar en el tiempo añadido. Históricamente, el Barça es imbatible en casa contra equipos griegos, con siete victorias y 29 goles a favor en siete encuentros europeos.

En contraste, el Olympiacos, segundo en la Superliga griega tras derrotar 2-0 al Larissa, no ha ganado en 14 visitas a España. En la temporada 2017-18, ambos equipos se enfrentaron: el Barça venció 3-1 en el Camp Nou y empató 0-0 en Atenas.

Barcelona vs Olympiacos Alineaciones Probables

Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Pedri; Yamal, Rashford, Fermín.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, García; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Barcelona vs Olympiacos En Vivo: Donde Ver el Partido de Champions League?

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Argentina?

El partido se transmite en FOX Sports Argentina y ESPN desde las 13:45 h este martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Brasil?

Podrá verse en TNT Sports y SBT desde las 13:45 h el martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Canadá?

Transmisión disponible en DAZN desde las 12:45 pm (hora local) el martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Uruguay?

El encuentro se verá en ESPN desde las 13:45 h el martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en México?

Podrá verse por Max y FOX Sports desde las 10:45 am este martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Perú?

Se transmite por ESPN desde las 11:45 am el martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Colombia?

Disponible en ESPN desde las 11:45 am este martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Estados Unidos?

Podrás seguirlo en Paramount+, TUDN y DAZN desde las 12:45 pm ET el martes (21 de octubre).

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos en la Champions League en Espana?

El Partido Barcelona vs Olympiacos esta disponible en Telefonica desde las 6:45 pm CET el martes.