Football Brasil vs Corea del Sur En Vivo: Donde Ver Transmision de Partido Amistoso en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Friday, October 10, 2025, 15:18 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Brasil se enfrentará a Corea del Sur en un amistoso internacional el viernes 10 de octubre en Seúl, mientras ambos equipos buscan probar sus alineaciones antes de la próxima ventana internacional.

Las lesiones han dejado fuera a figuras clave como el portero Alisson, el extremo Raphinha y el defensor Marquinhos, todos con problemas en los isquiotibiales.

Sin embargo, el regreso de Vinicius Junior desde el Real Madrid supone un impulso enorme. Se espera que lidere el ataque junto a Richarlison, Casemiro y Bruno Guimaraes, mientras que el joven Igor Jesus, del Nottingham Forest, podría tener minutos tras su gran rendimiento en el club.

Por su parte, Corea del Sur, dirigida por Hong Myung-bo, llega con una racha invicta de 16 partidos. En sus recientes amistosos destacaron la victoria 2-0 ante Estados Unidos y el empate 2-2 frente a México, mostrando gran solidez. Los "Guerreros Taeguk", presentes de forma continua en los Mundiales desde 1986, mantienen su prestigio internacional con logros como el cuarto lugar en 2002 y los octavos de final en Catar 2022.

El capitán Son Heung-min atraviesa un gran momento, con ocho goles en nueve partidos de la MLS con Los Angeles FC. El defensor Kim Min-jae estará disponible pese a una molestia en el hombro, mientras que Lee Kang-in aportará creatividad en el mediocampo. Jens Castrop, del Borussia Monchengladbach, podría recibir una oportunidad poco habitual.

En el historial directo, Brasil domina con siete victorias en ocho enfrentamientos. El último cruce fue una contundente victoria 4-1 en los octavos de final del Mundial 2022. La única alegría surcoreana se remonta a un amistoso en 1999, un antecedente que buscarán cambiar ante su público en Seúl.

Brasil vs Corea del Sur Detalles de transmisión En Vivo y Television

¿Dónde ver Corea del Sur vs Brasil en Brasil?

Globo (TV), Globoplay (transmisión). El partido comenzará a las 8 a. m. hora local en Brasil.

¿Dónde ver el partido en Corea del Sur?

Coupang Play (transmisión) desde las 8 p. m. hora local. El partido también se transmitirá por TV Chosun.

¿Dónde ver el amistoso Corea del Sur vs Brasil en el Reino Unido?

Sin cobertura en vivo, inicio a las 12 p. m. BST.

¿Dónde ver el amistoso Corea del Sur vs Brasil en el Mexico?

Sin cobertura en vivo, inicio a las 4 pm local en Mexico.