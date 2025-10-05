Football Lionel Messi con tres asistencias en la goleada del Inter Miami ante New England Revolution By Santiago Garcia Published: Sunday, October 5, 2025, 8:25 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Lionel Messi fue la gran figura en la contundente victoria del Inter Miami por 4-1 sobre el New England Revolution, donde brilló con una actuación magistral al repartir tres asistencias y comandar cada ataque del conjunto de Florida en la acción de la MLS.

Tadeo Allende y Jordi Alba firmaron sendos dobletes para sellar la goleada. Con esta nueva exhibición, Messi acumula 24 goles y 14 asistencias en la presente campaña de la MLS. Desde su llegada en 2023, el capitán argentino ya registra 97 participaciones directas en goles en apenas 80 partidos con Inter Miami.

El triunfo de Miami tuvo el sello inconfundible del astro argentino, que participó directamente en casi todas las jugadas ofensivas.

Con tres asistencias de auténtico genio, Messi elevó su cuenta de contribuciones de gol en la temporada a 45, demostrando una vez más su visión privilegiada y precisión milimétrica en los pases que desarmaron a la defensa rival. En una noche perfecta, el delantero argentino jugo como el 'chico magnífico', ayudando al Inter a conseguir una gran victoria.

La primera asistencia llegó temprano, cuando filtró un pase inteligente que abrió el marcador. Luego continuó liderando el juego ofensivo con dos pases más decisivos, cada uno reflejando su lectura de juego y calidad técnica inigualable.

El entrenador Javier Mascherano destacó el aporte de Messi tras el encuentro y elogió su capacidad para marcar la diferencia.

"Se notaba que Leo tenía ganas de anotar, pero priorizó el equipo. Nos permitió abrir el marcador y luego asegurar el triunfo, especialmente con ese pase para Jordi y la jugada del 2-1, una acción que solo él puede imaginar", expresó.

Con esta victoria, Inter Miami se mantiene firme en la lucha por los playoffs, con Messi como líder absoluto y cerebro de un equipo que sigue soñando en grande.

Estadísticas de Lionel Messi con Inter Miami

2023: 11 goles, 5 asistencias

2024: 23 goles, 13 asistencias

2025: 32 goles, 13 asistencias