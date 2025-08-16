Football Mallorca vs Barcelona En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de La Liga Hoy en Espana, Argentina y otros Paises? By MyKhel Staff Published: Saturday, August 16, 2025, 21:38 [IST]

El Barcelona inicia la defensa de su título de La Liga 2025/26 enfrentando al Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix el 16 de agosto de 2025 (7:30 PM hora local).

Bajo la dirección de Hansi Flick, los culés vienen de un triplete doméstico en 2024/25 y arrasaron en pretemporada, anotando 20 goles en cuatro amistosos, incluido un 5-0 ante el Como. El Mallorca, con Jagoba Arrasate al mando, busca un puesto europeo tras quedar décimo la temporada pasada, pero no ha vencido al Barcelona en 18 encuentros, incluida una derrota 5-1 en este mismo partido en diciembre. La calidad del Barcelona los hace favoritos, aunque el Mallorca confía en su fortaleza como local.

Mallorca vs Barcelona Detalles de Equipos

Samu Costa (rodilla) es duda, Omar Mascarell está suspendido y Pablo Maffeo (isquiotibiales) descartado. Dominik Greif podría irse al Lyon, dejando a Leo Román en la portería. Pablo Torre, cedido por el Barcelona, debutaría junto a Vedat Muriqi (siete goles en 2024/25) y el cedido Mateo Joseph.

Por Barcelona, Marc-André ter Stegen (espalda) está lesionado, y Joan García, nuevo fichaje, debutará en la portería. Robert Lewandowski (isquiotibiales) es duda, con Ferran Torres como probable reemplazo. Marcus Rashford (cedido) y Dani Olmo (molestias musculares) son inciertos por registros y estado físico. Ronald Araújo y Pau Cubarsí lideran la defensa tras la salida de Iñigo Martínez.

Mallorca vs Barcelona Alineaciones Probables

Mallorca: Román; Morey, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Rodríguez; Asano, Darder, Torre; Muriqi.

Barcelona: García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres

Mallorca vs Barcelona En Vivo: Donde Ver, Horario, Canal. Transmision por el Partido

India

En India, la transmisión estará disponible en vivo a través de la aplicación y sitio web de FanCode desde las 11:00 p. m. IST.

Reino Unido (UK)

Los hinchas en Reino Unido podrán seguir el partido en la cadena Premier Sports, además de verlo en streaming vía Disney+ a partir de las 6:30 p. m. BST.

Estados Unidos (USA)

En territorio estadounidense, la cobertura correrá por cuenta de ESPN y ESPN Deportes desde las 1:30 p. m. ET.

Espana

Los seguidores dentro del país podrán verlo en DAZN LaLiga (streaming) y en la señal de Movistar, desde las 7:30 p. m. CET.

Donde Ver Mallorca vs Barcelona en Sudamérica y países de habla hispana?

Argentina

Transmisión desde las 2:30 p. m. ART del sábado en Disney +, ESPN y DirecTV.

Brasil

Cobertura a partir de las 2:30 p. m. BRT en Disney +, ESPN

México

El encuentro podrá verse desde las 11:30 a. m. CST (hora de Ciudad de México) en Sky Mexico, Canal 5.

Colombia

Transmisión disponible a las 12:30 p. m. COT en Disney + y ESPN.

Uruguay

En vivo a las 2:30 p. m. UYT en Uruguay en Disney +, ESPN y DirecTV.